Unicity s’installe en Algérie

La société internationale spécialisée dans la production de programmes de santé préventifs, Unicity, a ouvert récemment une filiale en Algérie lors d’une cérémonie organisée au centre d’affaires Mohammedia Mall.

Les programmes de santé Unicity vont du nettoyage des organes du corps des toxines, comme le colon et le sang, aux programmes de perte de poids. Une autre catégorie est destinée aux athlètes professionnels ainsi que d’autres spécialités dans la nutrition pour fournir au corps les sels minéraux et les vitamines essentiels. Avec le slogan «Make Life Better», l’objectif est de rendre la vie meilleure pour les individus dans le domaine de la santé.

Dr Majedi Obeid est un leader mondial dans le développement personnel et des organisations, spécialisé en formation des chefs d’entreprise. Dans son discours, il a déclaré: «Notre monde arabe souffre de nombreuses maladies, telles que l’hypertension artérielle, le diabète et la propagation du cancer et nous devons le sauver en répandant une culture saine qui protège contre les maladies.»

Il ajoute : «L’individu arabe souffre de beaucoup de frustrations et de désespoir et nous cherchons dans ce projet à lui donner des solutions pour sa santé d’abord, puis son revenu et aussi dans les compétences de vie qui l’aident à vivre heureux.» Le Dr Dan Gubler, chef de département recherche à Unicity, a souligné : «Le problème du monde aujourd’hui est dans le syndrome métabolique qui affecte un tiers des humains.»

Le syndrome métabolique n’est pas une maladie en soi. Il désigne plutôt la présence d’un ensemble de signes physiologiques qui accroissent le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Ces signes avant-coureurs de problèmes de santé graves ou chroniques ne sont pas toujours visibles ou ressentis par la personne atteinte.

Bien que l’hérédité soit une des causes de ce syndrome, la grande majorité des cas sont plutôt liés à un style de vie sédentaire et à une alimentation riche en calories et pauvre en nutriments (repas-minute, excès de sucre et de gras, portions généreuses).