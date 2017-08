Une équipe médicale de Lyon attendue à Bordj Bou Arréridj

Réagissez

Une opportunité pour les praticiens et les personnels...

Une équipe médicale de l’association Amitié franco algérienne basée à Lyon, composée d’une trentaine de médecins spécialistes, est attendue à Bordj le 9 septembre prochain, où elle séjournera pendant une dizaine de jours pour effectuer des interventions chirurgicales dans plusieurs spécialités, notamment, ORL, gynécologiques, pédiatriques, rhumatologiques, orthopédiques...avec en parallèle une formation pour les gestionnaires administratifs sur place.

Une opportunité pour les praticiens et les personnels exerçant dans les différents hôpitaux de la wilaya d’apprendre les nouvelles techniques médicales avec cette équipe qui se déplacera dans le cadre du jumelage entre les hôpitaux de Lyon et ceux de Bordj, selon la DSP. L’expédition, composée de médecins franco algériens et français, sera dispatchée sur cinq EPH et un EHS, à savoir l’EPH de Ras El Oued pour les interventions ophtalmologiques et orthopédiques, (dont 8 implantations de prothèses,4 sur la hanche et 4 sur le genou),l’EPH de Bordj Ghedir pour l’endoscopie, l’EHS mère enfant pour des interventions gynécologiques (dont 4 sur le sein suivies de reconstruction de cet organe), l’EPH de Bordj pour les interventions cardiologiques et neurologiques et l’EPH de Medjana pour des interventions pneumologiques. Cette dernière infrastructure a fait l’objet d’une visite des cadres de la DSP qui l’ont inspectée le week- end dernier en donnant des instructions aux responsables de sorte que les malades soient accueillis dans de bonnes conditions afin de réussir la mission. L’administration de cet hôpital procède, au fur et à mesure, à l’informatisation de ses documents, y compris les prescriptions médicales et l’interprétation des clichés. Selon la direction de la santé et de la population, les préparatifs vont bon train. Le «recrutement» des malades se poursuit, le personnel s’attèle à la mise à niveau des blocs opératoires et des plateaux techniques dans les différentes infrastructures d’accueil.