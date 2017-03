Une association organise des journées de sensibilisation

Réagissez

L’association Je t’aide à sortir de ta bulle organise, le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril, une campagne de sensibilisation pour une meilleure aide aux enfants en difficulté, notamment les autistes.

Consciente de la faiblesse de la prise en charge de cette catégorie qui met souvent les parents dans des situations inconfortables, l’association, qui est aussi une première école maternelle spécialisée dans le domaine, organise d’abord une formation sur la petite enfance. «Cette activité, qui portera sur les troubles du comportement chez les enfants, aura lieu vendredi prochain au parc zoologique de Ben Aknoun. Elle s’adresse à la fois aux professionnels et aux parents. Au programme, il y aura des formations dans le cadre de la ‘‘guidance parentale,’’ organisées en ateliers et des sorties éducatives avec les enfants autistes et leurs parents», indique le Dr Abdelkrim Houbi, pédiatre et premier responsable de l’association, dans un communiqué adressé à notre rédaction. Pour cette activité, lit-on dans le même communiqué, des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des orthophonistes et des psychomotriciens seront mobilisés pour écouter et orienter les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants.

La seconde activité, en l’occurrence le 2e congrès des troubles autistiques chez l’enfant, sera abrité par le centre familial CNAS de Ben Aknoun. Parrainée par le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale, cette initiative permettra, selon les organisateurs, d’attirer l’attention sur la nécessité d’une prise en charge des enfants autistes. «J’ai constaté, dans le cadre de mon travail et de mes consultations, que les enfants autistes sont nombreux et leurs parents sont complètement désorientés. Aujourd’hui, beaucoup de crèches gardent parmi les enfants qui leur sont confiés, quelques-uns qui sont autistes, mais sans prise en charge spécifique pour eux», explique Abdelkrim Houbi.