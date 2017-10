Réagissez

L’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) lance, en collaboration avec l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), un spot publicitaire radio et télé pour sensibiliser le consommateur quant aux dangers du sucre, du sel et des graisses. «A travers ce spot, l’Unop, une assoction citoyenne, a inscrit cette action dans la stratégie de prévention, qui est très importante pour le bien de l’Algérien et de la santé publique.

Ce spot vise à sensibiliser le consommateur et à l’inciter à consommer moins de sucre et de sel. Nous souhaitons que les médias audiovisuels publics et privés accompagnent cette action en le diffusant à titre gracieux pour que chacun apporte sa pierre à l’édifice de la citoyenneté et contribue à la réduction des maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires», a souligné vendredi le docteur Kerrar, président de l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie, à l’ouverture des travaux des premières journées pharmaceutiques de l’UNOP. Il signale que ce type d’action donnera ses résulats dans dix à quinze années. «Une action qui s’inscrit dans le temps, c’est pourquoi il est important d’investir plus tôt pour tenter de réduire l’incidence de ces maladies lourdes qui reviennent cher au Trésor public», a-t-il ajouté.