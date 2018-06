Un nouveau produit sur le marché

Réagissez

L’hypovitaminose D est en général sous-diagnostiquée et est souvent découverte suite à une conséquence ou une complication osseuse ou extra osseuse.

Un milliard de personnes souffrent d’un déficit en vitamine D à travers le monde, et plus de 40% des moins de 50 ans sont touchées dans les pays occidentaux. On note également que 91% des femmes au Maroc sont touchées par une insuffisance en vitamine D, alors que 89,5% des femmes post-ménopausées le sont en Algérie, ont souligné les laboratoires Magpharm, en marge du symposium organisé le 12 mai à Alger sur le thème «Vitamine D et santé», dans un communiqué rendu public.

«Les conséquences cliniques de l’insuffisance vitaminique D sont nombreuses, telles que : le rachitisme chez l’enfant, l’ostéomalacie, l’ostéoporose, l’hypocalcémie, l’hyperparathyroïdie secondaire, la sarcopénie, les pathologies dysimmunitaires, la morbi-mortalité cardiovasculaire, ainsi qu’un risque élevé d’infections, de certains cancers (sein, côlon) et de fractures chez l’adulte», lit-on dans le communiqué.

Le symposium a été animé par le professeur Antoine Avignon, spécialiste en endocrinologie et nutrition au CHU Montpellier, qui est revenu sur les sources et métabolisme de la vitamine D, son rôle en dehors du squelette, les causes du déficit ainsi que l’actualité des recherches. Le Dr Hocine Zidani, spécialiste en médecine interne et nutritionniste à Alger a, de son côté, traité l’aspect pratique de la prise en charge de la déficience en vitamine D.

«Le nombre d’études en rapport avec la vitamine D a augmenté de façon exceptionnelle ces dernières années, puisque cette dernière intervient aussi bien au niveau osseux que sur l’état de santé en général du patient, elle est même reconnue aujourd’hui comme étant un marqueur de bonne santé», souligne le communiqué, où il est précisé que ce symposium s’inscrit dans la continuité des actions menées par Magpharm pour améliorer la qualité et l’hygiène de vie de tous, la formation du corps médical et du consommateur, l’apport de solutions santé de fond.

