Un nouveau produit contre l’acné sur le marché

Une nouvelle gamme issue de la recherche des laboratoires Pierre Fabre Dermocosmétique et Ducray pour la prise en charge de l’acné, à savoir la gamme Kerancyl, est actuellement disponible en Algérie.

La présentation du produit et de ses constituants a été faite la semaine dernière aux journalistes. «Cette gamme et les différents actifs naturels et novateurs issus de la recherche scientifique sont reconnus aujourd’hui pour être de véritables armes naturelles pour lutter contre l’acné», a souligné Mme Nawel Benbahmed, directrice des laboratoires Pierre Fabre Algérie. Après avoir présenté les laboratoires et les gammes de produits, Carine Metais, chef de projet international de la marque Ducray au sein des laboratoires Pierre Fabre, a longuement expliqué le processus engagé dans la fabrication de ce produit extrait d’une plante, la Myrtacine. «Il s’agit d’une innovation développée par des experts et des compétences pour apporter des soins qui changent le quotidien des patients. Le produit agit doublement sur les boutons. Il a une action anti-inflammatoire et antibiofilm, c’est-à-dire antibactérienne. Il a donc un effet curatif et préventif», a-t-elle souligné.