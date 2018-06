Réagissez

Les délégués à l’Assemblée mondiale de la santé ont adopté, fin mai, un nouveau plan stratégique ambitieux pour les 5 prochaines années.

Le treizième programme général de travail de l’organisation est structuré de manière à contribuer aux efforts mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable, avec un accent particulier sur l’objectif de développement durable 3 (permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge d’ici 2030).

Il fixe 3 objectifs : faire en sorte que, d’ici 2023, un milliard de personnes supplémentaires bénéficient de la couverture sanitaire universelle, un milliard de personnes supplémentaires soient mieux protégées dans les situations d’urgence sanitaire et un milliard de personnes supplémentaires bénéficient d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.

Selon les estimations de l’OMS, la réalisation de cet objectif du «triple milliard» pourrait permettre de sauver 29 millions de vies.

S’adressant à l’Assemblée de la santé, le directeur général, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré aux délégués que le nouveau plan stratégique était ambitieux parce qu’«il doit l’être».

Les délégués ont noté que l’organisation devra procéder à un certain nombre de réorientations stratégiques afin d’atteindre ces objectifs, notamment pour accroître son leadership en santé publique, accorder la priorité à l’impact dans les pays et garantir l’accès à des informations stratégiques et fiables sur des questions qui concernent la santé des gens.