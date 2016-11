Réagissez

En marge de la rencontre sur une journée d’information, vendredi 18 novembre, organisée au CHU Nedir Mohamed de Tizi Ouzou, le Dr Yacine Benhocine, maître assistant en anesthésie-réanimation au même CHU et chef de service de la réanimation polyvalente, trésorier adjoint au niveau de la Société algérienne d’évaluation et de traitement de la douleur (SAETD), a bien voulu nous donner des explications à propos de la création, très prochainement, d’un centre antidouleur au sein de l’hôpital Nedir.

Le Dr Yacine Benhocine indique que «la Société algérienne d’évaluation et du traitement de la douleur organise annuellement un congrès national, dont le thème est la douleur. Ce thème, qui est très important, est en débat présentement (vendredi 18 novembre, ndlr) au sein du CHU». Il précise que «cette société là a pour objectif de créer des centres antidouleur à travers tout le territoire national. Il faut savoir qu’il existe à peu près trois centres antidouleur en Algérie. L’un est au niveau du Centre Pierre Marie Curie (CPMC) du CHU Mustapha d’Alger, un autre est à Batna et le troisième se trouve à Sétif.

Donc celui de Tizi Ouzou sera le quatrième à être lancé à l’échelle nationale». Le Dr Benhocine exprime sa volonté, «en tant que membre de la Société algérienne d’évaluation et du traitement de la douleur, de faire bénéficier notre région, avec l’aide de la direction générale du CHU, à sa tête le Pr Ziri, qui nous a beaucoup aidés pour créer ce centre antidouleur». Donc aujourd’hui, ajoute-t-il, «nous organisons la première journée d’évaluation du traitement de la douleur au niveau du CHU de Tizi Ouzou, en collaboration avec la SAETD. Nous avons invité un panel d’experts nationaux pour discuter et nous enrichir de leurs expériences et leur expertise. L’objectif de cette rencontre, intitulée ‘‘Première journée d’évaluation et du traitement de la douleur’’ au niveau du CHU, est de sensibiliser le personnel médical, paramédical ainsi que la population en général sur l’intérêt de créer un centre antidouleur dans cette région afin de faire bénéficier nos patients de ses soins».

Et pourquoi, s’interroge le Dr Benhocine, avant de répondre lui-même : «Parce que la douleur est le maître symptôme, c’est le symptôme le plus fréquent au niveau de la consultation du médecin, et ce, qu’il soit généraliste ou spécialiste. La douleur peut être aiguë et le plus souvent elle a une solution. Par contre, la douleur chronique, notamment celle dont souffrent les cancéreux, est souvent réfractaire au traitement conventionnel, d’où l’intérêt d’un traitement et d’une prise en charge spécifiques.

Cette prise en charge nécessite des connaissances, des compétences et des moyens appropriés. Ces moyens existent, mis en œuvre par notre direction, mais l’expérience et les compétences nécessaires ne sont pas, en revanche, disponibles actuellement, d’où l’intérêt d’organiser ces journées pour échanger, pour se former et pour que nous puissions ouvrir ce centre antidouleur, un centre qui va certainement faire face à de nombreux soucis tout en réglant beaucoup de problèmes de nos patients, notamment ceux de Kabylie. Ce centre va être ouvert incessamment, et ceci suite à une ‘pression’ de la direction générale de notre CHU, autrement dit à l’inverse des choses qui se passaient habituellement, à savoir que la pression venait souvent après une demande multiple dans ce domaine de la part du nombre de patients, sans cesse en augmentation», fait remarquer enfin le Dr Yacine Benhocine.