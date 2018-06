Un arrêté interministériel pourinterdire de fumer dans les lieux publics

Réagissez

Un arrêté interministériel est en cours de signature au niveau du gouvernement, portant interdiction de fumer dans les espaces publics.

Ce texte élaboré par les ministères de l’Intérieur, du Commerce et de la Santé intervient juste après l’adoption de la loi sanitaire par les deux Chambres du Parlement. «Cette loi est nécessaire pour adapter les textes réglementaires, notamment l’arrêté interministériel qui est en cours de signature, qui rendra applicable l’interdiction de fumer dans les espaces publics», nous a confié le Pr Noureddine Zidouni, spécialiste des maladies respiratoires et président du comité de lutte contre le tabac, en marge de la journée d’information.

Cet arrêté, a-t-il souligné, consacre donc l’interdiction de fumer dans les lieux publics, la décentralisation de l’application de cette mesure au niveau local et régional, son évaluation pour assurer le respect des mesures d’interdiction, l’élargissement des bandes sur des paquets indiquant les méfaits du tabac, la réévaluation et l’augmentation du prix du paquet de cigarettes, l’interdiction de la vente au détail et aux mineurs.

Ce texte vient donc en application de la loi sanitaire adoptée le 30 avril dernier par l’Assemblée populaire nationale (APN) et le 30 mai par le Conseil de la nation. L’article 58 stipule qu’il est «interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ou accueillant du public», les modalités d’application du présent article devant être fixées par voie réglementaire.

De plus, la vente de tabac ou de produits du tabac aux mineurs est interdite (article 59). Le contrevenant aux dispositions de l’article 58 s’expose à une amende de 2000 DA à 5000 DA, alors que pour l’article 59 il est passible d’une amende de 200 000 DA à 400 000 DA et en cas de récidive, l’amende est portée au double. Enfin, concernant les personnes sujettes à une addiction au tabac, la loi prévoit que l’aide au sevrage est organisée au sein des structures sanitaires assurant des activités psycho-pédagogiques. Cette la loi sur la santé prévoit également plusieurs mesures visant à intensifier la prévention et la lutte contre le tabagisme.

Outre la mise en place des programmes de prévention et de lutte contre le tabagisme consacrés par une dizaine d’articles, la loi stipule que «toute forme de promotion, de parrainage et de publicité en faveur des produits du tabac est interdite», (art 53). Quiconque contrevient à l’interdiction prévue à l’article 53 est puni d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA, selon les dispositions pénales de ce texte de loi. Le texte signale que la commercialisation des produits du tabac est subordonnée à l’apposition, sur la partie la plus visible de l’emballage et en grands caractères, d’un avertissement général portant la mention suivante : «La consommation du tabac est nocive pour la santé». Un avertissement spécifique, des dessins ou des pictogrammes émanant de l’autorité sanitaire, doivent figurer sur l’autre grande face du paquet (article 54).

Comme il est également exigé de porter des mises en garde sur toutes les formes de conditionnement et d’étiquetage des produits du tabac. Ils doivent porter des «indications sur les principaux constituants toxiques et leurs émissions».

Ces indications sont fixées par voie réglementaire (article 55). Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de communiquer toutes les informations relatives à la composition et aux émissions des produits du tabac aux autorités compétentes en la matière, lesquelles doivent opérer les vérifications nécessaires conformément aux critères et normes établis (article 57). Tout contrevenant aux dispositions des articles 54, 55 et 57 est puni d’un emprisonnement de six mois à une année et d’une amende de 500 000 DA à 1 000 000 DA. En cas de récidive, l’amende est portée au double.