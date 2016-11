Ulcère diabétique et Heberprot Accélération de la cicatrisation pour éviter l’amputation

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, les laboratoires Lad pharma, les laboratoires cubains CIGB et la clinique Ibn Nafis ont organisé hier une journée d’étude sur l’ulcère du pied diabétique et sa prise en charge par le médicament Heberprot et Hebermin.

La prise en charge du pied diabétique passe aussi par la prévention, a souligné le professeur Valdes Napoles Jorges Luis, chirurgien vasculaire angiologue à l’hôpital de La Havane, à Cuba. Il signale que le coût de l’amputation varie entre 12 000 à 16 000 dollars. Il revient sur le schéma thérapeutique à adopter face à un pied diabétique tout en se basant sur les scores de Wagner classés de 1 à 5. «Tous les patients ne bénéficient pas du même traitement. Tout se décide selon le grade ou le stade de la lésion. Les solutions antiseptiques doivent être bien choisies. On ne traite pas certaines lésions avec des bains et de l’eau oxygénée. Cela risque de provoquer des complications graves. L’utilisation d’Heberprot a donné de bons résultats et a permis d’éviter les amputations. Nous arrivons à atteindre 5% de la résorption de l’ulcère», a-t-il expliqué en affirmant avoir reçu à la clinique Ibn Nafis, ouverte depuis février 2016, des patients ayant bénéficié de la technique de carboxythérapie mais sans résultats escomptés.

D. K.