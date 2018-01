«Tout est dans le psychisme»

Réagissez

La situation psychique joue un rôle essentiel sur le développement d'une maladie. Au fond de chaque maladie, il y a un choc émotionnel profond. Le plus important est que le malade se rende compte des causes de ses problèmes psychiques. Si ensuite il développe la vision d'une vie loin de ces causes négatives, il a la chance -avec l'aide des méthodes de la médecine moderne- de guérir pour toujours. Si la situation psychique est négligée, la possibilité d’une récidive est observée beaucoup plus souvent.