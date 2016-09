Réagissez

Lydia Neghli, 6 ans, atteinte de l’IMC (Infirmité motrice cérébrale) et pour laquelle d’innombrables citoyens se sont mobilisés et usé de leurs moyens depuis l’année dernière pour l’aider à subir une opération chirurgicale en Espagne, a encore besoin de la solidarité de tous, notamment des autorités compétentes en vue d’une guérison définitive. En remerciant tous ceux qui ont réussi l’an dernier l’extraordinaire élan de solidarité, les parents de Lydia et ses médecins traitants sollicitent encore l'aide des citoyens pour parachever l’opération Générosité avec l’enfant, car Lydia, après son intervention chirurgicale réussie, nécessite encore «une thérapie intensive» au centre spécialisé de Barcelone (Espagne) où elle avait subi son opération.

Cette thérapie, dite "Essentis", qui n’existe pas en Algérie, permettra la correction des dysfonctions musculo-squelettiques, viscérales et crâniennes, qui limitent la mobilité de l’enfant. Elle consiste aussi à corriger la posture et la verticalité de la malade, travailler son équilibre et améliorer sa force et sa résistance musculaires. En raison de la cherté de ces impératifs soins à l’étranger, auxquels les parents, la famille, voire la région, ne peuvent faire face, seuls, ces derniers, comptant sur la générosité de tous, nourrissent l’espoir de voir Lydia poursuivre ce programme médical pour qu’elle puisse aller à l’école, de façon autonome, avec tous les enfants de son âge. Dans ce contexte, et pour qu’il n’y ait pas de rupture à cet élan de solidarité, des présidents d’APC, des comités locaux du Croissant-Rouge algérien (CRA) et des comités de village ont signé collectivement un appel à la solidarité au profit de cet enfant. L’appel est relayé à travers les réseaux sociaux et des centres urbains de la wilaya de Tizi Ouzou.