SOS de la mère de Mohamed Azzouz

«SVP, sauvez mon fils»

Mohamed Azzouz, un adolescent de 13 ans, vit un drame. Il lance un appel de détresse, un SOS pour crier son désespoir. Handicapé, il ne peut plus marcher et a des douleurs atroces. Et il risque de ne plus pouvoir fréquenter le CEM.

Mohamed Azzouz, enfant adopté, est né avec un handicap. Il présentait un raccourcissement de 2,5 cm de la jambe gauche. Sa mère avait entrepris des démarches pour qu’il soit hospitalisé à Douera où il a subi une intervention chirurgicale à l’âge de 9 ans. En juin 2012, il présentait un raccourcissement de 10 cm ; il a été admis à l’hôpital pour une autre intervention consistant à une scission de l’os de la jambe afin de placer un fixateur externe permettant le processus d’allongement d’un millimètre par jour. Au bout de quelques mois, un allongement de 4 cm a été constaté. On lui a placé deux broches allant de la partie plate du pied jusqu’au genou en plâtrant la jambe. Mohamed a gagné 4,5 cm d’allongement de la jambe gauche. Malheureusement, son pied a dévié vers l’extérieur en raison d'un os déplacé à la cheville. Les médecins de l’hôpital de Douera l’ont constaté, mais aucune «solution» médicale adéquate n’a été donnée. Actuellement, Mohamed porte un appareillage avec une chaussure orthopédique montante de 8 cm. Il a un contrôle tous les six mois à l’ Office national d’appareillage pour handicapés, à l’hôpital de Ben Aknoun, à Alger. La mère de Mohamed, très inquiète, a décidé de recueillir plusieurs avis de médecins orthopédistes en se rendant à l’hôpital Necker (France) en 2014. Le diagnostic est optimiste quant à voir Mohamed débarrassé de son handicap. Aussi, la mère de Mohamed, n’ayant pas les moyens car l’intervention chirurgicale est onéreuse, lance un SOS à toute âme charitable pour l’aider à financer l'opération de son fils et le voir marcher et aller au collège à pied avec ses camarades. Une prise en charge des pouvoirs publics serait la bienvenue.



