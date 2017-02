Solidarité : Mobilisation pour Samir Torchiat

Réagissez

Une grande opération de solidarité mobilise ces jours-ci des groupes de jeunes très actifs de Tinebdar et de la région de Sidi Aïch pour sauver un des leurs, qui est dans l’urgence d’une greffe.

Actuellement hospitalisé à Alger, Samir Torchiat, père d’une fillette de deux ans, souffre d’une cirrhose du foie et sa survie dépend d’une greffe urgente et coûteuse à faire à l’étranger et que ne peut malheureusement pas prendre en charge sa famille. Un contact est pris avec un hopital en Turquie pour cette greffe, qui est la seule chance de survie du jeune père.

«En Algérie, le traitement de sa maladie n’est pas assuré par les établissements hospitaliers publics ou privés. L’assurance refuse également sa prise en charge à l’étranger qui dépasserait 100 000 euros» expliquent des affiches placardées partout dans la région. Des comités de village et des associations se sont impliqués pleinement dans l’opération. La collecte de dons est lancée depuis lundi dernier au niveau de plusieurs points routiers, où des jeunes bénévoles en appellent à la charité des automobilistes. Certains ont été inquiétés par la police, qui leur a exigé des autorisations administratives pour cette collecte. Cinq personnes ont été entendues sur PV et convoquées pour aujourd’hui au commissariat central de Béjaïa.

En parallèle, une collecte est lancée en ligne et des jeunes de la région installés en France se sont joints à l’opération en investissant le terrain à Paris. Au cinquième jour, la somme ramassée n’est pas loin du milliard de centimes, soit la moitié de la somme espérée, ce qui a donné de la force aux bénévoles de ne pas s’arrêter en si bon chemin.