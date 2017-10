Rhumatologie : Appel à la prise en charge des patients par la CNAS

Réagissez

La spécialiste en rhumatologie au CHU spécialisé de Douéra, Pr Chafika Houichat, a mis l’accent vendredi sur la nécessité d’inclure les maladies rhumatismales dans la liste des maladies indemnisées par la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

La spécialiste a indiqué en marge du 13e congrès de la Société algérienne de rhumatologie que 23% des femmes de plus de 50 ans sont atteintes de gonarthrose (arthrose du genou) et 26% d’entre elles souffrent de rhizarthrose (arthrose des doigts). Elle a appelé à une bonne prise en charge de cette maladie avant qu’elle ne devienne invalidante, et à son inclusion dans la liste des maladies indemnisées par la Sécurité sociale. S’agissant de l’ostéoporose, la spécialise a fait savoir que le taux d’atteinte chez la même tranche d’âge dépasse les 30%, ce qui nécessite une meilleure prévention et sensibilisation pour éviter d’éventuelles complications, notamment les fractures. Pour une prévention précoce de ces maladies, le président de la Société algérienne de rhumatologie, le professeur Hachemi Djoudi, a préconisé un régime alimentaire équilibré et une activité sportive régulière dès l’enfance. Il a par ailleurs indiqué que 90% des femmes algériennes souffraient d’un déficit en vitamine D, en raison notamment d’une exposition insuffisante au soleil. Le professeur Hans Didier du CHU de Lausanne (Suisse) a indiqué que des appareils de densitométrie osseuse très performants sont développés, ils permettent de mesurer avec précision la solidité du squelette, notamment chez la femme ménopausée, citant les recherches effectuées au niveau de l’hôpital dans le domaine de la micro-architecture de l’os, en vue d’établir un diagnostic en un temps record.

Le spécialiste suisse a insisté sur la prévention, un régime alimentaire sain et équilibré et la pratique d’un sport dès le jeune âge, pour préserver la solidité osseuse et réduire le risque de fractures répétées lors de la vieillesse. Il a estimé nécessaire de continuer à prendre le traitement en cas de maladies rhumatismales, en vue d’éviter d’éventuelles complications, ajoutant qu’une femme sur trois, âgée de 50 et plus, est exposée à des fractures, notamment au niveau de la hanche et que 20 à 30% de ces fractures provoquent la détérioration de l’état de santé des malades et entraînent la mort. Il a appelé au dépistage de l’arthrose, qualifiée de «maladie insidieuse», qui n’apparaît qu’après détérioration de l’os, ce qui influe négativement sur la vie des patients.