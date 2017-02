«Repenser les stratégies pour un meilleur accès aux soins»

Réagissez

L’accréditation des établissements de santé et l’évaluation des technologies de la santé et les études pharmaco-économiques constituent les socles d’un système de santé performant.

La Tunisie s’est dotée d’une instance nationale de l’évaluation et de l’accréditation en santé en juin 2012. Cette institution indépendante se veut une force de propositions d’une nouvelle réorganisation dans, entre autres, l’acquisition de produits pharmaceutiques à travers la délivrance des AMM et la fixation des prix, a souligné Pr Khaled Zeghal, directeur général de cette instance et spécialiste en pharmacologie. «Nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de repenser les stratégies du système de santé pour permettre un meilleur accès aux soins des citoyens, surtout dans un contexte de rareté des ressources.

Cela passe par une bonne gouvernance accompagnée d’outils nécessaires. En termes d’accréditation, notre instance pousse les établissements de santé à suivre les processus selon les normes de qualité, ce qui permet d’ailleurs de faire des économies, car l’absence de qualité engendre des dépenses inutiles». Pour le spécialiste en pharmacologie, l’accès aux soins et à l’innovation, en l’occurrence, doit être basé sur des critères cliniques et économiques. «Pour permettre un accès aux soins de manière équitable à la population, les décideurs doivent être dotés d’outils d’évaluation leur permettant de négocier les prix des médicaments en se basant sur le rapport coût /efficacité.

Ce qui nécessite un haut degré de compétence et de connaissances. Avec une telle performance, on peut évaluer en amont l’impact économique dans une campagne, par exemple, de vaccination. Il faut aller au-delà du monotoring», a-t-il encore souligné, avant d’appeler à la création d’une agence maghrébine d’accréditation et d’évaluation «pour rationaliser nos moyens et fédérer les efforts». Revenant sur l’instance qu’il dirige, le Pr Zeghal affirme que l’une des actions engagées par l’Instance est la rédaction d’un référenciel propre selon les standards internationaux. «Les rapports d’évaluation sont en cours et une première ligne d’accréditation interviendra en septembre 2017», a-t-il indiqué