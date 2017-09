Rencontre sur les équipements médicaux

Réagissez

Du 4 au 7 octobre, la ville du Vieux Rocher abritera la 2e édition de Médi Constantine, une rencontre consacrée aux équipements médicaux, qui sera abritée par l’hôtel Mariott.

Selon un communiqué des services de la wilaya, cette manifestation, parrainée par le wali de Constantine et organisée par RH International Communication, sera une précieuse opportunité pour un dialogue entre tous les acteurs concernés dans ce secteur : producteurs, fournisseurs, distributeurs, importateurs et représentants de marques étrangères, ainsi que les gestionnaires des établissements hospitaliers et cabinets médicaux publics et privés. Il ne faut pas omettre de signaler que l’équipement médical, du simple thermomètre et matériel de laboratoire jusqu’au scanner à la technologie la plus pointue et la plus complexe, devenu actuellement un outil indispensable et primordial en matière de diagnostic, de soins et même de recherches, est au centre d’une vive et féroce concurrence entre une panoplie de fabricants qui se disputent une importante part du marché et s’engagent dans une course pour offrir les matériels les plus sophistiqués. Une course qui s’explique surtout par les exigences d’une médecine qui se veut de plus en plus performante.

C’est dans ce contexte que les organisateurs de cette seconde édition de MédiConstantine visent à lui donner une dimension internationale à travers la présence de firmes étrangères. Selon les organisateurs, «la plupart des exposants aussi bien des représentants des firmes et labos étrangers que les nationaux sont des représentants de marques européennes, américaines ou asiatiques». L’exposition, qui sera prévue lors de ces rencontres permettra aux professionnels de découvrir les derniers-nés de la technologie de pointe appliquée au matériel radiologique, ainsi que des équipements du bloc opératoire, de réanimation, des urgences et différents autres secteurs médicaux et hospitaliers.