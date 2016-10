Réapprendre à nos enfants à mieux manger

Réagissez

La croissance, le développement psychomoteur, les besoins nutritionnels, l’évaluation psychologique et les troubles de l’apprentissage sont autant de paramètres à prendre en compte pour le suivi de l’enfant et de son développement à l’école.

Un thème développé lors d’une conférence de Media Academy, organisée au profit des journalistes par les laboratoires Pfizer mercredi dernier. Prenant en compte les changements des habitudes dans la vie de nos enfants, le Pr Arada Zakia, chef de service de pédiatrie à l’hôpital Nefissa Hamoud (ex-Parnet) a mis l’accent sur l’importance d’instituer ces paramètres pour le suivi et l’évaluation de la santé de l’enfant et porter si nécessaire des corrections à afin d’éviter certains maladies aujourd’hui très lourdes.

Cette population, âgée entre 6 et 18 ans, qui représente, a-t-elle souligné, 20% de la population algérienne, soit 8 millions d’enfants, selon les données de l’Office national des statistiques (ONS), doit être suivie et surveillée une fois passée de la PMI à l’école, d’où le rôle primordial des unités de dépistage et de suivi (UDS). Ces dernières doivent être renforcées en moyens matériels et humains afin d’assurer une meilleure prévention des maladies de l’enfance, notamment l’apparition de certains affections chroniques, telles que le diabète et autres pathologies.

Le Pr Arada a insisté sur la diversification de l’alimentation de l’enfant, qui devient actuellement très importante avec le problème de l’obésité qui touche de plus en plus d’enfants. Elle recommande ainsi de favoriser les fruits et légumes pour le goûter des enfants, au lieu des sodas, des sucreries et des salés, tels que les chips, «qui constituent un véritable danger pour la santé des enfants. Les parents doivent être plus vigilants face à tous ces produits», a-t-elle indiqué, avant de rappeler les rations journalières réparties entre le déjeuner, le goûter et le dîner, bien sûr sans le grignotage. L’activité physique doit faire partie également de la vie des enfants pour un meilleur développement cardio-respiratoire.

Le Pr Arada a également fait référence au sommeil, élément important dans le développement de l’enfant, qui a besoin de ses 8 heures de sommeil par jour dès l’âge de 10 ans. «Il est important d’instituer le rituel du coucher très tôt dans la vie de l’enfant», a-t-elle ajouté, tout en appelant à la réduction de l’utilisation des appareils électroniques, tablette, téléphone mobile, jeux vidéo, etc. L’hygiène corporelle et le milieu constituent aussi, a-t-elle souligné, un aspect fondamental pour la santé de l’enfant, surtout l’hygiène bucco-dentaire. «La carie dentaire est le troisième fléau mondial, nos enfants souffrent effectivement de cette problématique. Le brossage des dents, au moins deux fois par jour, ainsi qu’une consultation une fois par an chez un dentiste sont recommandés».

Le rôle des UDS, a insisté le Pr Arada, est très important vu le nombre de maladies que l’on peut dépister de manière précoce afin qu’elles soient prises en charge dans les délais, car si certaines nécessitent un suivi de courte durée, comme les caries dentaires, les troubles visuels, et ceux du langage et l’énurésie, tandis que d’autres nécessitent un suivi de longue durée, telles que l’épilepsie, le diabète, l’asthme, les maladies du rein, du sang et les anomalies orthopédiques. La participation des parents dans ce suivi doit être aussi forte et complémentaire de celle des UDS pour des écoliers en bonne santé.