L’autisme constitue un des troubles importants touchant la petite enfance. 400 nouveaux cas par an sont enregistrés au niveau la structure infanto-juvenille de Chéraga.

Une trentaine d’enfants âgés entre 3 et 6 ans sont actuellement pris en charge en hôpital de jour. «Nous adoptons des méthodes ABA et Schopler au niveau de l’hôpital de jour avec une équipe pluridisciplinaire, à savoir psychologues, psychiatres, éducatrices en psychomotricité pour renforcer le comportement positif. Depuis 2016, nous recevons de plus en plus d’enfants. Aujourd’hui, les parents sont de plus en plus sensibilisés. Et, généralement, les résultats sont satisfaisants lorsque le diagnostic est posé précocement», a précisé le Pr Madjid Tabti, chef de service de pédopsychiatrie au centre infanto-juvénile et de signaler que l’objectif est aussi de préparer ces enfants à la scolarité et à l’insertion sociale.

Le Pr Tabti a, par ailleurs, signalé que la maison de l’enfant de Ben aknoun, une structure de la wilaya d’Alger, est actuellement sous la responsabilité médicale du service de Chéraga qui assure une formation pédagogique de graduation et post-graduation avec un volet recherche au laboratoire d’immunologie du Pr Rédha Djidjik de Beni Messous, sans oublier de rendre hommage aux pionniers de pédopsychiatrie, le Dr Belhabib et le Pr Mahfoud Boucebci qui porte le nom de la structure. Une formation d’une équipe de médecins pédopsychiatres et psychomoteurs a été initiée en avril dernier. «160 enfants, dont des autistes âgés entre 3 à 12 ans, sont actuellement pris en charge par cette équipe, renforcée par un personnel qui était déjà sur place. Un plan d’action est mis en place et nous attendons beaucoup du Plan autisme pour sa mise en œuvre», a ajouté le Pr Tabti.