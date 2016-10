Prévalence de la carie dentaire chez les scolarisés

Réagissez

Plus de 8 millions d’élèves, tous cycles confondus, ont été soumis au contrôle médical durant la saison scolaire 2015-2016, soit plus de 95% des enfants scolarisés.

C’est ce que vient de révéler un rapport sur la santé scolaire de la direction de la prévention et de la promotion sanitaire au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Sur un total de 8 558 300 élèves des différents cycles, 8 165 730 élèves répartis sur 26 328 établissements scolaires ont subi un contrôle médical au niveau des Unités de dépistage et de suivi (UDS), soit plus de 95% du nombre global des élèves, a indiqué un communiqué, dont l’APS a reçu une copie. Parmi les constatations : 17% des élèves, tous cycles confondus, souffrent d’au moins une pathologie. Le taux de prévalence carieuse est de 57%, suivie de la prévalence gingivale (11%), puis de celle de l’anomalie en ODF (8%). Parmi les affections chroniques, citons le diabète, l’épilepsie, la tuberculose, l’asthme, les néphropathies et les affections hématologiques.

Plus de 2600 élèves souffrant de maladies chroniques ont été hospitalisés pour une longue durée. Des classes spéciales leur ont été réservées au niveau des hôpitaux pour leur assurer un bon suivi scolaire. Durant la saison scolaire, les ministères de la Santé et de l’Education ont consacré des leçons sur l’éducation sanitaire pour inculquer la culture sanitaire aux élèves.

Les affections bucco-dentaires constituent encore un problème de santé publique, en raison du changement des habitudes alimentaires, conséquences des modifications apportées au mode de vie. Le comportement alimentaire ritualisé et rassurant est en train de disparaître. De nombreux facteurs y contribuent : abondance alimentaire, dislocation des structures familiales et sociales, journée continue et augmentation de fréquence des repas solitaires.

Près de 68% des élèves au niveau national présentent des caries dentaires. Un chiffre effrayant révélé l’année dernière par le Dr Saïbi Farida, chargée du programme national de santé bucco-dentaire au ministère de la Santé. Par ailleurs, le service d’épidémiologie et de médecine préventive et ceux des bureaux d’hygiène communaux ont procédé au contrôle de 17 884 cantines au niveau national, ainsi que des sanitaires, des classes, du réseau d’approvisionnement en eau potable et du réseau d’évacuation.

Si des efforts appréciables ont été consentis jusque-là, ils doivent s’intensifier à travers une approche intersectorielle plus soutenue, en renforçant les moyens nécessaires par l’ouverture de nouvelles UDS, répondant aux normes en la matière, pour atteindre la couverture sanitaire d’une UDS pour un effectif de 4000 élèves et améliorer les conditions de scolarité des enfants. Le travail de la médecine scolaire consiste essentiellement à promouvoir la santé en milieu scolaire, avec notamment le suivi médical des élèves et la mise en place d’actions de prévention au sein des établissements.

Elle est également chargée d’une mission de santé publique dans le suivi de la santé des enfants en général. Le premier bilan de santé est effectué entre 5 et 6 ans, soit en grande section de maternelle. Cet examen médical complet comprend le dépistage systématique des handicaps ou défauts mineurs (vue, audition, troubles du langage, du comportement). Après ce premier examen complet, l’enfant sera suivi régulièrement.