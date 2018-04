Première plateforme de télémédecine pour le suivi de la maladie

Réagissez

Le progrès technologique ouvre également de nouvelles fonctionnalités, notamment celle de la télémédecine, qui permet au patient, grâce à un logiciel placé dans son smartphone d’avoir la prescription médicale automatisée, d’entrer ses mesures glycémiques et obtenir des recommandations pour ajuster la dose d’insuline à injecter, en fonction de la glycémie du moment, le repas ou l’activité, avec un aspect téléconsultation, puisque toutes les données sont transmises au médecin traitant. myDiabby Healthcare, une plateforme pour le suivi des patients diabétiques en est un exemple.

Elle permet à toutes les personnes diabétiques (diabète gestationnel et diabète de types 1 et 2) de suivre en continu et à distance leur données d’autosurveillance et de communiquer simplement avec l’équipe médicale qui les suit. Les patients entrent leurs données ou connectent leur appareil de suivi sur leur application myDiabby (web ou smartphone). Le médecin traitant peut accéder à tous les dossiers de ses patients depuis son portail web et recevoir des alertes et notifications qui font remonter la bonne information au bon moment.

Une messagerie sécurisée permet à l'équipe soignante de guider le patient sur son traitement entre les consultations. Premier programme de télémédecine en France, myDiabby simplifie le travail des équipes soignantes, tout en améliorant la qualité de vie des patients. 140 centres utilisent cette application depuis trois ans et plus de 2000 patients sont suivis par 900 professionnels de santé utilisateurs.

«Un procédé qui a été utilisé gratuitement et notre objectif est de valoriser la télémédecine pour le traitement du diabète en France, pour que l’assurance maladie s’implique dans la prise en charge des soins», nous confie Louis Wilsch, directeur commercial de la start-up Be4Life, créatrice de la plateforme, co-construite avec des professionnels de santé, des spécialistes de la e-santé et des experts du suivi du diabète auprès des patients.