Pr Farid Derradji admis à l’Académie française de chirurgie dentaire

L’Académie française de chirurgie dentaire a admis le Pr Farid Derradji en qualité de «membre associé étranger», lors de son assemblée générale, qui a eu lieu le 21 février dernier à Paris.

Né en 1956 à Draâ El Mizan, dans la wilaya de Tizi Ouzou, où il a débuté sa scolarité, Pr Farid Derradji est diplômé de la faculté de chirurgie dentaire d’Alger, docteur d’Etat et professeur hospitalo-universitaire en pathologie bucco-dentaire, spécialité qu’il a enseignée au CHU Mustapha, à Beni Messous et à l’EHS Maouche (ex-CNMS), où il occupe actuellement le poste de chef de service.

Il est également diplômé en implantologie orale de l’université Bordeaux II et titulaire du certificat d’anatomie, de chirurgie implantaire et des techniques de chirurgie avancées obtenu à Reims. Président de la Société algérienne de pathologie et chirurgie buccales, il est membre fondateur de l’Académie nationale algérienne de médecine dentaire.