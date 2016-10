Pour une prise en charge de qualité des patients

Réagissez

Dans le cadre de la formation médicale continue, les sociétés d’hématologie marocaine, tunisienne et algérienne ont organisé les premiers cours intensifs d’hématologie du Maghreb durant trois jours, du 19 au 22 octobre, à Alger, en collaboration avec Médical Axes.

Cette rencontre, qui a regroupé plus d’une cinquantaine de résidents en hématologie en fin de cycle, a pour objectif de renforcer les connaissances théoriques des étudiants et les préparer à une pratique quotidienne. Ce sont des experts internationaux et locaux en la matière qui assurent cette formation. «Il s’agit de cours interactifs qui consistent à renforcer les connaissances de ces futurs spécialistes en hématologie et les préparer à faire le bon diagnostic et assurer une meilleure thérapeutique», a précisé le Dr Anne Sophie Michallet, vice-présidente des premiers cours intensifs d’hématologie du Maghreb. Et d’ajouter : «Le but est aussi d’avoir des connaissances sur ce qui se fait ailleurs, tout en leur présentant les nouvelles stratégies et les thérapeutiques de pise en charge.» Le Dr Anne Sophie Michallet s’est félicitée de l’assiduité des étudiants, qui «ont besoin de ce type de formation pour se préparer à l’activité pratique».

Pour le Pr Malek Benakli, président de la Société algérienne d’hématologie et de transfusion sanguine et président des premiers cours intensifs d’hématologie, il estime qu’il est important d’assurer une formation de qualité aux étudiants qui sont appelés dans quelques mois à être installés dans des zones isolées dans le cadre du service civil. Ils seront seuls face aux patients. Cette formation leur permettra de pouvoir poser des diagnostics de manière précoce et d’assurer une prise en charge de qualité, d’autant que le problème de places dans les centres hospitaliers du Nord demeure complexe. «Nos patients d’Alger et de Tizi Ouzou souffrant de leucémie aiguë sont actuellement orientés vers Batna et Sidi Bel Abbès, faute de places d’hospitalisation», déplore le Pr Benakli, chef d’unité d’autogreffe au Centre Pierre et Marie Curie.

Il signale que 6000 nouveaux cas de cancer hématologique sont enregistrés chaque année, sans compter les enfants, ce qui représente 10 à 12% de l’ensemble des cancers. «Il est important aujourd’hui de doter tous les centres anticancer (CAC) d’un service d’hématologie, afin de faire des diagnostics précoces et assurer une prise en charge préventive», a-t-il souligné, et de rappeler que les soins sont extrêmement lourds et nécessitent des moyens importants et des conditions optimales. De son côté le directeur de Medical Axes, le Dr Zoubir Tahar, a tenu à préciser que les premiers cours intensifs d’hématologie du Maghreb ont été inspirés des cours intensifs de cancérologie du Maghreb. «Ces cours viennent répondre à un vrai besoin de formation continue en apportant également les nouvelles avancées thérapeutiques dans les différentes pathologies», a-t-il souligné, et de signaler qu’ Alger accueillera la première édition et ensuite chaque pays accueillera, à tour de rôle, les éditions suivantes.