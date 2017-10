Plus d’une soixantaine de mammographies réalisées gratuitement

Réagissez

L'opération qui s'est tenue à la Safex a connu un...

Le Salon d’information sur le cancer du sein, organisé depuis le 26 octobre par l’association El Amel, en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à la Safex, a pris fin hier.

Plus d’une soixantaine de mammographies ont été réalisées au cours de la matinée d’hier et des ateliers pour les méthodes de palpation ont été organisés au profit du public. L’équipe de radiologues du Pr Feraoun du CHU de Bab El Oued et l’équipe de sénologues du Pr Boubnider du CPMC ont été mobilisées pour la réalisation de ces examens gratuitement au profit de femmes désirant se faire dépister. Pour la secrétaire générale de l’association, Hamida Kateb, cette première édition concernant le sein a été «une réussite à 100%, vu le nombre d’exposants qui ont participé au Salon. Cette première expérience sera renouvelée l’année prochaine, où l’on corrigera toutes les insuffisances constatées. L’essentiel pour notre association est que le message soit aujourd’hui diffusé au sein de la population concernant le dépistage du cancer du sein. A travers ce Salon, nous avons pu informer un nombre important de femmes qui, elles, à leur tour, initieront leur entourage sur la maladie, comment s'en prémunir et comment la traiter. C’est notre objectif principal», a-t-elle expliqué.