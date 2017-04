Réagissez

Dans le cadre d’un partenariat entre Innotech, un laboratoire pharmaceutique français, et l’Union pharmaceutique constantinoise (UPC), il a été procédé hier au niveau du site industriel de l’Upc, situé au niveau de la zone industrielle Palma, en présence des deux Pdg des laboratoires partenaires, au lancement en production du médicament, l'Idéos.

Un produit issu de la recherche et indiqué dans le traitement de l’anémie, lequel, selon Salah Arabet, Pdg d’UPC, est destiné à réduire la facture d’importation du médicament en Algérie et assurer, en outre, une large couverture des besoins du marché. «Il s’agit là, nous a confié notre interlocuteur, du deuxième produit lancé avec le même partenaire après le lancement en septembre 2016 du conditionnement primaire et secondaire d’un premier médicament, à savoir le Polygynax indiqué dans les infections vaginales». «Un produit, précise le Pdg d’Upc, dont la production a été lancée après deux ans d’absence sur le marché national». Pour ce qui est des quantités produites pour le compte du laboratoire Innotech, elles seront de 800 000 boîtes par an s’agissant de l’Idéos, alors que le conditionnement du Polygynax concerne actuellement une quantité de 1 400 000 boîtes par an. Ce dernier médicament n’étant produit que par deux fabricants dans le monde. Le PDG d’Innotech, Arnaud Gobet, a évoqué, pour sa part, l’importance du marché algérien pour son laboratoire. Un marché qui constitue un volume représentant 75% des produits destinés à l’export. «L’objectif étant de pénétrer dans un avenir proche le marché africain, nous prévoyons de lancer quatre nouveaux produits avec notre partenaire l’UPC», dira-t-il en substance.