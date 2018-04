Paludisme : L’Algérie n’est toujours pas à l’abri

Réagissez

l 90% des cas de la maladie sont enregistrés en Afrique.

Le paludisme, aussi appelé la malaria, n’est pas encore éradiqué en Algérie malgré l’absence de transmission locale au cours de ces quatre dernières années.

Au moins 432 cas importés ont été enregistrés durant l’année 2016, dont 21 patients ont été hospitalisés dans la wilaya de Tizi Ouzou. C’est ce qui ressort du constat établi par des praticiens de la santé, lors de la journée d’étude sur cette maladie, tenue mercredi dernier à l’auditorium du CHU Nedir Mohamed. «Le paludisme n’est pas si loin de nous. Le risque persiste toujours.

En 2015, 59 personnes ont été hospitalisées à l’hôpital El Kettar d’Alger. On a eu affaire à des cas de paludisme importés puisque tous ces malades ont séjourné en Afrique subsaharienne», a déclaré le Dr Nadia Kitous, du CHU de Tizi Ouzou.

«C’est un véritable problème de santé publique et l’une des urgences en parasitologie. Notre pays n’est pas à l’abri. Les conditions climatiques peuvent favoriser sa propagation», affirme, pour sa part, Dr L. Aliane qui intervenait sur la prise en charge du paludisme. Dr A. Mouloua, professeur vétérinaire à l’université Mouloud Mammeri, estime que le retour de cette maladie n’est pas impossible. «Le paludisme est une maladie à transmission vectorielle. Les anophèles transmettent les parasites et les virus s’adaptent à tous les milieux et même aux insecticides.

Cela n’augure rien de bon», alerte Dr Mouloua. Selon des données de l’OMS, on estime qu’il y a eu, en 2016, 216 millions de cas de paludisme dans 91 pays, soit 5 millions de cas de plus qu’en 2015. Le paludisme a entraîné 445 000 décès en 2016, un chiffre similaire à celui de 2015 (446 000).

Les pays africains sont les plus touchés par cette maladie due à des parasites transmis à l’homme par des piqûres de moustiques anophèles femelles infectés, appelés «vecteurs du paludisme». En 2016, 90% des cas de paludisme et 91% des décès dus à cette maladie sont survenus dans ce continent. En 2016, le financement destiné à combattre et à éliminer le paludisme était estimé à 2,7 milliards de dollars. D’après la même source, en 2016, près de la moitié de la population mondiale était exposée au risque de contracter le paludisme. La plupart des cas et des décès surviennent en Afrique subsaharienne.

«Certains groupes de la population courent un risque beaucoup plus élevé que d’autres de contracter le paludisme et d’être gravement atteints : les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes porteuses du VIH ou atteintes du sida, les migrants non immunisés, les populations itinérantes et les voyageurs. Les programmes nationaux de lutte contre le paludisme doivent prenDre des mesures particulières pour protéger ces groupes du paludisme, en tenant compte de leur situation», préconise l’OMS.

Selon des spécialistes, «il n’existe pour l’instant pas de vaccin efficace contre le parasite parfois meurtrier. Bien que des médicaments antipaludéens existent, ils ne protègent pas à 100% et il faut avant tout se protéger contre les piqûres de moustiques».