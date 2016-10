Réagissez

Le surpoids , l’obésité, l’addiction au tabac, à la drogue et aux psychotropes préoccupent sérieusement les spécialistes de la santé des enfants. Des fléaux qui prennent des proportions alarmantes dans les collèges et les lycées. Le rôle de l’école est justement primordial dans la prévention de toutes ces «mauvaises habitudes».

De nombreuses études confirment aujourd’hui l’ampleur du drame et les facteurs de risques, qui sont actuellement identifiés et connus. Lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires, le danger de la première cigarette et tout ce qui est autour est bien inscrit dans le programme national, mais sur le terrain rien n’est encore mis en place. Le Pr Arada, chef de service de pédiatrie tire la sonnette d’alarme au vu du nombre d’écoliers et de lycéens qui s’adonnent à ces produits toxiques, que ce soit en alimentation ou en cigarettes.

Elle signale que : «Un sixième des collégiens et un tiers des lycéens fument, il important, a-t-elle indiqué, que ces enfants soient sensibilisés et informés sur les dangers qui les guettent. L’école a justement un rôle à jouer dans cette perspective.» Il en est d e même, a-t-elle encore précisé, pour le problème de l’obésité, qui touche près de 15% des enfants, ce qui est inquiétant, vu les problèmes de santé auxquels ces enfants seront exposés, dont le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. «De larges campagnes de sensibilisation et d’information sur tous ces fléaux doivent être organisées au profit des enfants et des parents. Il y a aujourd’hui une partie de l’alimentation qu’il faut proscrire et revenir aux céréales, aux acides gras et aux fruits et légumes», a t-elle recommandé.