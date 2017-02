Réagissez

Farid Fezoua est depuis cinq ans président-directeur général de GE Healthcare Afrique. Le groupe pour lequel il travaille développe une politique de partenariat avec le ministère de la Santé et des établissements privés. Dans l’entretien qu’il a accordé à El Watan, il revient sur les équipements fournis à l’hôpital privé Chahids Mahmoudi de Tizi Ouzou et bien d’autres sujets.

GE a récemment doté l’hôpital Chahids Mahmoudi d’une solution radio-pharmaceutique. Pouvez-nous en dire plus sur ce sujet ?

Nous avons l’honneur d’appuyer la vision du Dr Mahmoudi, membre du comité chargé de la mise en œuvre du Plan national anticancer, qui, depuis 7 ans, a mis sur pied un projet de structure sanitaire d’une grande importance pour le pays. Première du genre en Algérie, la dernière technologie acquise par Dr Mahmoudi consiste en une solution de bout en bout, qui offre des capacités de diagnostic et un traitement du cancer. Nous sommes très fiers d’avoir été choisis pour soutenir cet effort louable.

Le système PET / CT de l’hôpital Chahids Mahmoudi fournit des images détaillées de ce qui se passe à l’intérieur du corps humain, au niveau moléculaire et cellulaire. Il aide les médecins à suivre de près le fonctionnement du corps humain et à mesurer ses processus chimiques et biologiques.

En outre, le système PET/CT constitue un outil de diagnostic important pour dépister la maladie dans ses premiers stades et déterminer l’emplacement exact d’une tumeur. La technologie fournie par GE permet aux cliniciens de visualiser les plus petites lésions et à évaluer plus rapidement la réponse d’un patient au traitement du cancer, parfois en un ou deux cycles de traitement seulement.

L’hôpital Chahids Mahmoudi est le premier à s’être équipé d’une telle technologie en Algérie. Avez-vous reçu d’autres commandes pour en doter d’autres structures hospitalières de ce système ?

L’Algérie dispose d’un solide secteur privé de la santé, qui injecte d’importants investissements pour doter le pays d’équipements d’imagerie de classe mondiale. Ainsi, GE Healthcare est fier de servir de partenaire technologique-clé à bon nombre de professionnels de la santé partout dans le pays.

Qu’en est-il des hôpitaux publics ? Expriment-ils un besoin dans ce sens ?

La lutte contre les maladies non transmissibles constitue la principale cible pour les établissements publics et privés de santé algériens, comme en témoigne le Plan national anticancer 2015-2019. En effet, ce plan vise à lutter contre la montée du cancer par diverses stratégies. En tant que partenaires stratégiques du ministère de la Santé, nous sommes fiers d’avoir une longue tradition de soutien à la modernisation de l’infrastructure sanitaire du pays et contribuer au transfert des connaissances et au renforcement des capacités. Notre soutien s’est également traduit par un projet lancé en 2014, visant à sensibiliser le grand public à ses maladies et relancer le débat sur la santé et le bien-être. Les projets pilotes serviront à l’avenir de modèles pour des programmes similaires de sensibilisation aux maladies

L’entretien est nécessaire pour ces équipements, avez-vous prévu des formations destinées au personnel ?

Le renforcement des capacités du système de santé à tous les niveaux joue un rôle-clé dans l’accélération du développement des prestations sanitaires. La réalisation de cet objectif nécessite une approche globale comprenant des technologies pertinentes, un modèle de déploiement local, une maintenance adéquate des équipements et des professionnels de la santé qualifiés afin de maximiser la performance et les avantages de ces équipements dans l’écosystème de santé.

En tant qu’entreprise soucieuse de la formation de son personnel, GE est profondément engagée dans la formation et le développement des compétences à travers l’Afrique. En 2013, GE Healthcare a mis à la disposition des professionnels de la santé en Algérie un centre d’applications avancées à Alger, destiné à la formation des professionnels de santé. Plus de 300 participants, regroupant médecins, radiologues et manipulateurs, ont bénéficié de plus de 280 heures de formation en classe au diagnostic radiologique et échographique. Par ailleurs, une fois par trimestre GE Healthcare organise des réunions de clubs utilisateurs IRM ou User Clubs IRM, à Alger, Constantine et Oran. Ces rencontres ont réuni plus de 200 participants à travers les 3 régions.