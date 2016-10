«Ne pas inclure les enfants dans le milieu scolaire ordinaire est une erreur»

Réagissez

Les parents des enfants porteurs de trisomie jugent que la prise en charge est pratiquement absente. Vous qui êtes du domaine, qu’en pensez-vous ?

Cela commence à évoluer. Avant, certaines personnes ne savaient pas à quel saint se vouer ; elles cachaient même leurs enfants, comme si c’était une tare de la société. Les parents qui consultaient n’étaient guère nombreux. A présent, on le dit, les parents cherchent à comprendre et à prendre en charge leurs enfants. Quelque chose a changé dans la société.

Il y a des tentatives de trouver une alternative à la scolarisation des enfants porteurs de trisomie. Quel est le mode de prise en charge scolaire qui leur convient ?

Je suis d’avis à inclure l’enfant dans le groupe scolaire. Maintenant, on parle d’inclusion dans le milieu scolaire ordinaire. Il y a la création de quelques classes en collaboration entre le ministère de la Solidarité nationale et celui de l’Education depuis 2014.

Seulement, les modalités d’intégration posent problème. C’est ma lecture. Ne pas inclure les enfants dans le milieu ordinaire, avec une auxiliaire de vie ne les aidera pas à s’améliorer. Et c’est l’erreur qu’on est en train de commettre. Chez les enfants porteurs de trisomie, l’apprentissage se fait par imitation, c’est une caractéristique. Et au moment où on parle de l’inclusion, on les met dans les centres psychopédagogiques. Pourquoi les marginaliser ? Ils ont juste une déficience mentale qui est différente pour chacun d’eux.



La déficience mentale est-elle un handicap pour suivre une scolarité ?

C’est juste un décalage entre l’âge réel et l’âge mental. Le décalage devient minime quand l’enfant est pris en charge précocement. Et l’inclusion dans le milieu ordinaire donne des résultats. Mais le travail doit se faire aussi auprès des parents — qui doivent être aidés à faire le deuil de l’enfant imaginaire — pour qu’ils entament la prise en charge très tôt. Alors l’intervention précoce des spécialistes et l’apport des parents préparent l’enfant porteur de trisomie à la scolarité dans un milieu scolaire ordinaire.

En Suisse, en Angleterre, pour ne citer que ces deux pays, le modèle mis en place est celui de l’inclusion des enfants porteurs de trisomie dans le milieu scolaire ordinaire. Mais en Algérie, il me semble qu’on est en train de reculer. Même les classes intégrées, on commence à les fermer. On doit donner la chance à tous les enfants au lieu de les marginaliser. Les arguments mis en avant, comme par exemple les parents refusent que leurs enfants soient dans la même classe ou partagent la même récréation avec ceux porteurs de trisomie, ne tiennent pas debout.