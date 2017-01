Réagissez

Le président de la Société algérienne de diabétologie a mis en garde contre les lecteurs de glycémie non conformes et qui sont sur le marché en Algérie.

Ainsi, plus d’une dizaine de marques de lecteurs importés sont commercialisés et dont la fiabilité est mise en cause. Mais comment peut-on s’assurer de la fiabilité de ces appareils ?

Pour le Pr Semrouni, le logo CE indiqué sur les emballages n’est pas une garantie. «La seule garantie ce sont les certificats délivrés par les organismes chargés de la conformité, en l’occurrence les normes iso, que nous devons désormais exiger pour l’importation de ce type d’appareils.» Même si des lecteurs répondent aux exigences de la norme iso, les mesures peuvent varier d’un lecteur à un autre.

Le Pr Semrouni cite l’étude de Freckman, initiée par l’Institut du diabète et technologie, institut impliqué dans les études sur les mesures glycémiques et présentée en février 2016 lors d’un congrès international. L’objectif de cette étude est d’évaluer la performance de trois lecteurs de glycémie aux mains de patients diabétiques non initiés, dont 100 sujets diabétiques de types 1 et 2.

Les trois lecteurs étaient conformes aux exigences de la norme iso 15197 : 2013, avec une marge d’erreur de ± 15 mg/dL ou ± 15%, dans les mains des patients. «Deux lecteurs sur trois étaient conformes aux exigences de la norme iso 15197 :2013 avec une marge d’erreur de ± 15 mg/dL ou ± 15%, dans les mains des patients. Les résultats ont montré que «Contour ™ plus est le seul lecteur étudié qui dépasse la norme standard ISO 15197: 2013 dans les mains des patients avec une marge d’erreur encore plus stricte de ± 10 mg/dL ou ± 10% », a-t-il indiqué et «le lecteur Contour Plus One a montré une précision supérieure aux exigences minimales de la norme ISO 15197 : 2013. 95% des résultats situés dans une marge de 8,5 mg/dl ou ± 8,5% (par apport aux valeurs de référence YSI)», a-t-il indiqué.



«les laboratoires d’analyses doivent se conformer aux méthodes validées»

Le pr Semrouni appelle au renouvellement de l’enquête réalisée en 2009 sur la fiabilité des méthodes utilisées dans les laboratoires publics et privés pour l’analyse de l’hémoglobine glyquée Hba1c. Les résultats de l’enquête réalisée en 2009 dans la capitale auprès des laboratoires des CHU de la capitale et des privés ont révélé que 80% des méthodes utilisées sont invalides.

Ce qui a d’ailleurs fait réagir le ministère de la Santé, qui a donné instruction à ces structures de se doter des appareils adaptés à la méthode HPLC pour être au Gold Standard. Depuis, on a constaté, selon les examens d’analyses, que 95% de ces laboratoires sont sur ce modèle. «Il est intéressant de refaire cette enquête pour, justement, vérifier cet état de fait et s’assurer qu’effectivement les examens sont réalisés avec cette méthode recommandée au niveau international pour mieux s’assure des mesures», a-t-il recommandé.