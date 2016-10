Magpharm contribue à la promotion du handisport

Réagissez

Sensibles à la cause des handicapés, les laboratoires Magpharm, spécialisés dans la distribution et la promotion des produits de santé et de bien-être, ont fait don de 90 fauteuils de compétition destinés à des clubs de handi-basket.

Le partenariat entre Magpharm et la Fédération algérienne de handisport a pour but, selon les responsables, le développement et la promotion du handisport, notamment le handibasket. «Grâce au don de ces fauteuils roulants aux clubs régionaux de l’Algérie, Magpharm aidera les athlètes, notamment féminines, à relever le défi du handicap et d’exercer une activité sportive» , a-t-on souligné. Mme Cherifa Kerrar, directrice des laboratoires Magpharm, a remis mercredi dernier un lot de ces fauteuils aux responsables des clubs et ligues, lors d'une cérémonie tenue au restaurant du Golf à Dély Ibrahim. «On contribue souvent à des événements de santé, et chez Magpharm nous sommes sensibles à la cause des handicapés et nous œuvrons pour leur épanouissement en société, et quoi de mieux que le sport pour faire passer des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le fair-play et l’entraide ?» a déclaré Mme Kerrar. Et de souligner : «Nous avons répondu présent à la sollicitation de la Fédération algérienne de handisport pour concrétiser cette opération enclenchée il y a plusieurs mois, avant de rendre hommage aux athlètes handisports pour tous leurs exploits. Des athlètes que je considère comme des exemples pour nous tous par leur abnégation, volonté et surpassement de soi», a-t-elle ajouté. Pour rappel, le «handisport» se dit de l'ensemble des activités sportives pratiquées par les handicapés physiques et visuels. Il est souvent réparti en trois grandes catégories de handicaps :