La campagne de sensibilisation et d’information pour la lutte contre le sida «El yed fel yed» (main dans la main) a été rééditée hier à Alger et dans d’autres wilayas du pays pour la huitième année consécutive, impliquant des acteurs nationaux et des agences onusiennes. Initiée par la Chaîne III de la Radio algérienne, «El yed fel yed» consiste en une chaîne humanitaire symbolique représentant la boucle rouge identifiant le virus VIH, formée au niveau de l’esplanade de l’Office de Riadh El Feth à Alger, alors que cette action a été simultanément organisée dans une dizaine de wilayas du pays.

Cette campagne de sensibilisation est, en outre, prise en charge par d’autres stations de la Radio algérienne, qui ont élaboré des programmes spécifiques marquant la Journée mondiale de lutte contre le sida. Comme pour l’édition précédente, cette action a mobilisé des associations représentant essentiellement la jeunesse, des clubs scientifiques, le Croissant-Rouge algérien (CRA), l’Office national des droits d’auteur (Onda), en plus de partenaires étrangers, comme l’Onusida, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), ONU-Femme, ainsi que le Centre d’information et de communication des Nations unies (Unic).

La particularité de cette édition, précise Yazid Aït Hamadouche, promoteur de la campagne et animateur à la Chaîne III, consiste en la mise en place d’un point de dépistage sur le lieu même de la manifestation. La dimension culturelle de la campagne sera également reconduite cette année à travers notamment un gala artistique prévu cet après-midi à la salle Ibn Zeydoun (Riadh El Feth), associant de nombreux artistes engagés dans la lutte contre cette redoutable pathologie.