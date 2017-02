Lutte contre le cancer : Un pôle d’excellence privé à Tizi Ouzou

Réagissez

L’hôpital privé Chahid Mahmoudi de Tizi Ouzou

L ’hôpital privé Chahids Mahmoudi, situé dans la ville de Tizi Ouzou, est désormais l’unique établissement de santé qui dispose d’appareils d’exploration médicale de dernière génération.

Cet équipement (Tomographie par émission de positons) (TEP), muni d’un cyclotron, installé par General Electric, est une solution de radio-pharmacie.

Les responsables de cet établissement hospitalier s’enorgueillissent de disposer de «ce centre de pointe équipé d’une plate-forme technologique multimodale globale dédiée à la lutte contre le cancer, à son diagnostic précoce, à son traitement et à son suivi post-thérapeutique, qui ambitionne d’être un pôle d’excellence privé en oncologie en Algérie», a annoncé Farid Fezoua, PDG de Healthcare, filiale de General Electric, qui a fourni ces équipements. Les capacités d’accueil de ce centre sont de 15 à 18 patients par jour. Plusieurs malades de différentes régions du pays, atteints de cancer, viennent se soigner dans cet hôpital. Dr Saïd Mahmoudi, propriétaire de cet établissement, affirme recevoir entre 4000 à 4600 patients par an.

Pour lui, «ces technologies sont essentielles afin de déceler certaines pathologies qui se traduisent par une altération de la physiologie normale comme les cancers, mais aussi de suivre l’évolution de ces derniers et d’évaluer la réponse aux traitements. Grâce au PET-Scan /Cyclotron, nous pourrons établir des diagnostics précis, éviter aux patients un déplacement à l’étranger plus coûteux et ainsi soutenir le plan de lutte contre le cancer lancé par le gouvernement». Notre interlocuteur explique : «Cette technique d’imagerie est différente des systèmes traditionnels qui identifient l’emplacement anatomique ou simplement la taille des tumeurs, elle enregistre l’activité moléculaire indicative de l’évolution rapide de la tumeur.

De ce fait, le GE Discovery, mis à disposition des patients de notre hôpital, combine à la fois les informations métaboliques et anatomiques.» Pour les malades qui disposent de moyens financiers, ce genre d’établissement est une bonne opportunité pour se soigner en Algérie. Ce ne serait plus nécessaire de se déplacer en Turquie ou en Tunisie pour avoir ce genre de prise en charge médicale. Mais pour les plus démunis, les frais sont difficiles à assurer.

Une séance de radiothérapie revient à près de 15 000 DA et il en faut plusieurs pour un traitement efficace. L’on signale que la Sécurité sociale ne rembourse que 400 DA. De manière générale, le secteur public de la santé est dépourvu de ce type de matériel, et le responsable de EG Healthcare Afrique, questionné sur l’équipement des hôpitaux publics, a éludé la question (voir entretien), précisant : «GE Healthcare est un fournisseur direct de matériel médical, solutions, services et technologies de pointe qui dispose d’un large éventail d’outils de traitement contre le cancer disponibles pour l’Algérie.» Les estimations actuelles font état de quelque 50 000 nouveaux cancéreux recensés chaque année en Algérie. Les données chiffrées précises et actualisées sur l’incidence de cette lourde pathologie en Algérie ne sont pas encore livrées.