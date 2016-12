Les travailleurs réclament leurs salaires et indemnités

Réagissez

L’Agence nationale de documentation de santé (ANDS), chargée du suivi des projets, vit actuellement une grave crise de gestion.

Les travailleurs risquent de ne pas percevoir leurs salaires. Dans une lettre adressée à la directrice par intérim, dont des copies ont été adressées à la presse nationale, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, les travailleurs lancent un SOS «aux pouvoirs publics et à votre conscience pour assumer vos responsabilités afin d’assurer nos salaires et autres indemnités. Il y a lieu de porter à la connaissance de tous que votre salaire de DG par intérim dépasse largement le salaire des travailleurs tous réunis». «Nous restons mobilisés jusqu’à la satisfaction de notre droit constitutionnel», ont-ils écrit. Comme ils déplorent l’absence des conditions de travail et les moyens pour accomplir leur mission.