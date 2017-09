Réagissez

Le diabète prend de l’ampleur à travers le monde. De nombreuses molécules font aujourd’hui leur apparition, et d’autres sont au

niveau des différentes phases. Quelle place occupe Novo Nordisk dans l’innovation ?

Nous avons au niveau de notre laboratoire différentes insulines, à savoir l’insuline lente, la rapide et la mix. Il y a aussi de nouvelles molécules qui sont soit un mélange d’insuline et autres. L’on peut citer Trciba, Fiasp, Xultophy, Rysodeg, Saxenda etc. Chez Novo Nordisk, nous nous efforçons de développer des traitements innovants en renforçant notre engagement à long terme dans la lutte contre le diabète. Xultophy® est une composante essentielle de cet engagement.

Il y a aussi Victoza, une molécule intelligente, qui régule la glycémie, réduit le poids et la pression artérielle qui porte des avantages supplémentaires mais qui est aujourd’hui une molécule mature, car d’autres viennent sur le marché et d’autres sont en cours d’étude en phase trois pour une prise d’une fois par semaine qui est plus efficace et qui agit sur le poids et la glycémie. La majorité de ces produits d’innovation vont arriver sur le marché algérien.

Justement, l’Algérie est le pays où l’on enregistre un nombre important de diabétiques. Comment Novo Nordisk compte introduire ces innovations à des prix moins élevés ?

En Algérie, il y a effectivement de grosses dépenses de santé. Novo Nordisk s’est engagé à mettre en place des unités de production et c’est à travers ces projets d’investissement que l’on peut contribuer à améliorer la prise en charge des patients diabétiques. Nous sommes bien sûr prêts à être flexibles sur les prix pour avoir des prix similaires à ceux d’Europe. Avec l’arrivée des nouvelles molécules innovantes, il est clair que certaines produits seront cédés à des prix moins chers.

Par exemple, Victoza, qui est aujourd’hui le seul analogue du Glucagon-Like Peptide-1 humain (GLP-1) pour lequel la prévention des événements cardio-vasculaires est incluse dans le label européen, peut être considéré comme un produit ancien devant ceux que nous avons développés et les produits qui vont arriver. L’exemple de Simaglutide, une injection par semaine, est édifiant. Il est donc clair que les prix sont négociés de manière à avoir des prix accessibles sans oublier que l’innovation a aussi son prix. Bien sûr, les insulines humaines sont aujourd’hui moins chères que les insulines modernes et ces dernières vont être moins chères que les insulines de nouvelles génération, etc.

Le marché des biosimilaires prend ces dernières années des parts de marché vu les prix proposés. Cela peut-il être une menace sur le marché pour votre laboratoire ?

Il faut d’abord savoir que les biosimilaires ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Chez nous, à Novo Nordisk, nous focalisons la réflexion sur les produits d’innovation. Les biosimilaires ne nous intéressent pas. Ce qui importe, c’est que les insulines de nouvelle génération continuent à apporter des bénéfices aux patients diabétiques comparativement aux insulines modernes. L’essentiel est qu’on arrive à réduire les épisodes d’hypoglycémie et autres facteurs de risque à l’origine des maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité. Il y a deux ans, on s’intéressait seulement à la réduction de l’hyperglycémie, mais aujourd’hui on adopte une nouvelle approche, celle de soigner le patient d’une manière globale.

Avec les produits d’innovation, on permet aux patients de vivre longtemps avec moins de complications et une meilleure qualité de vie. Cela ne peut être possible que si on combat les facteurs de risque et la co-morbidité. L’obésité est de ces facteurs qu’il faut combattre et pour le faire, un produit d’innovation Semaglutide est encours d’étude.