Les médecins Libéraux en conclave

organisée par le syndicat national des médecins libéraux (SNML), la première rencontre médicale et scientifique qui s’est tenue la semaine passée à Bouira était une occasion pour les professionnels de la santé de débattre de plusieurs thèmes traitant du domaine de la santé. En effet, environ 150 participants venus de plusieurs wilayas du pays ont pris part à cette journée «bénéfique», et ce, de l’avis partagé par beaucoup d’intervenants eu égard aux thèmes développés par les conférenciers. «Cette manifestation scientifique entre dans le cadre de la formation médicale continue des médecins», a expliqué le Dr Tafat Abdelkader, président du bureau de Bouira du SNML, tout en se félicitant de la réussite de cette rencontre et qui a pris un grand essor ces dernières années.

«La numérisation des dossiers médicaux est désormais une nécessité», a estimé le Dr Boulahouache, chirurgien-orthopédiste. Ce dernier a mis en exergue l’outil numérique dans la gestion des dossiers médicaux. «Il faut accélérer le processus de numérisation des dossiers» a appelé le Dr Boulahouache. Ce mode de gestion des dossiers médicaux facilite la tâche aux professionnels de la santé. Une procédure négligée même chez des médecins travaillant au niveau du secteur public.

La responsabilité du médecin dans la délivrance du certificat médical a été également débattue à l’occasion de cette manifestation. C’est le Dr Tafat, médecin généraliste, qui a rappelé dans son intervention les conséquences que pouvait générer la délivrance d’un faux certificat médical. «C’est un délit grave», a-t-il averti.

D’autres thèmes, comme la médecine de contrôle et déontologie, la prise en charge de l’hypertension artérielle chez le diabétique type 2, la promotion du don de sang et le stress professionnel auquel font face les praticiens au quotidien, ont été par ailleurs développés au cours de cette journée médicale et scientifique.