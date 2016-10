Réagissez

A l’occasion d’octobre rose, mois de la lutte contre le cancer, l’association Waha d’aide aux malades du cancer, très active à Constantine, a publié une étude pour mettre en exergue les inégalités dans les délais d’accès au diagnostic et aux soins des femmes souffrant du cancer du sein.

Un plaidoyer au profit du malade dont les conclusions sont alarmantes. Les pouvoirs publics sont ainsi interpellés pour une meilleure réadaptation du plan anticancer lancé en mars 2013 en matière de dépistage, prise en charge thérapeutique et pourquoi pas le remboursement par la sécurité sociale des soins dans les structures privées.

Selon le coordinateur de Waha, Ahmed Zemouli, cette étude a été menée par l’équipe du service de médecine préventive et d’épidémiologie (SEMEP-CHU de Constantine) en collaboration avec l’équipe du service d’oncologie médicale de Constantine et a pour objectif de retracer l’historique de parcours de malades du cancer du sein, depuis la première consultation jusqu’au premier traitement, à savoir chirurgie, chimiothérapie ou radiothérapie. L’étude, effectuée entre 2015 et 2016, s’est intéressée à un échantillon de 99 patientes en cours de traitement (chimiothérapie) au niveau du CHU de Constantine et 267 au niveau du CAC de Batna, dont l’âge varie entre 20 et 79 ans et de statuts sociaux différents.

Les conclusions de cette étude ont confirmé un paramètre déjà soulevé par les autorités sanitaires elles- mêmes. Il s’agit de l’inégalité devant l’accès aux soins. «Les femmes issues de milieux défavorisés ou de localités excentrées ne sont pas égales aux autres malades dans l’accès aux soins.»Vient ensuite le problème des délais des prises en charge. Un écueil qui n’est toujours pas surmonté et qui creuse l’écart entre différentes catégories de femmes malades «pour 50% des femmes enquêtées, la durée du parcours, entre les premiers signes et l’accès au premier traitement, est inférieure à 5 mois.

Pour 25% d’entre elles, la durée du parcours est plus longue. Elle oscille entre 6 et 9 mois et jusqu’à 3 ans», sera-t-il souligné. Sans perdre de vue les «coûts privés directs et indirects occasionnés par les différents soins qui peuvent atteindre en moyenne 1 093 000 DA, somme considérable pour le revenu moyen des Algériens», dixit le document.

L’insuffisance criante de la prévention fondée sur le dépistage précoce est aussi un grief retenu contre la politique de santé, mis en avant par cette même étude. «Plus de 7 femmes enquêtées sur 10 ont découvert tardivement leur maladie, c’est-à-dire la présence d’une masse ou d’une déformation du sein.

La conséquence en est que 7 à 9 femmes enquêtées sur 10 sont, après un long parcours, à un stade avancé de la maladie au moment de leur prise en charge thérapeutique par les services d’oncologie». A ce propos, l’association Waha anime durant le mois d’octobre plusieurs activités pour sensibiliser les femmes à l’autopalpation à travers des émissions radiophoniques et des rencontres en milieu universitaire et au niveau des structures de santé de proximité. L’objectif est de déjouer les pronostics qui attestent de la déclaration de 200 à 260 cas de cancer du sein pour l’année 2017. Elle souhaite également, via cette étude, apporter sa contribution à une politique plus offensive en matière de lutte contre le cancer dans un pays où l’incidence est de plus de 43 nouveaux cas par an pour 100 000 femmes âgées de 15 ans et plu. «La prévention, notamment pour le cancer du sein, est d’une absolue priorité. Une plus grande attention à l’égard des populations fragiles impose également son urgence. Souligner les insuffisances, c’est montrer un chemin possible et indiquer la somme d’efforts qu’il reste à faire pour que tous les malades aient le même droit face à la maladie».

D’autres dysfonctionnements, qui jalonnent tout le processus thérapeutique, sont ainsi égrenés, dont le problème du dossier médical peu documenté et mal renseigné. «Le stade du cancer n’est pas précisé dans un nombre significatif de dossiers compulsés». Et de convenir qu’«en l’état actuel, le dossier ne peut être utilisé pour estimer les paramètres de suivi et d’évaluation de la prise en charge, de performances du système de santé. Il ne peut être considéré comme une source d’informations fiables et crédibles».

Un taux de survie de seulement 36%

La nature des signes d’appel au début de la maladie invoque aussi le problème du dépistage précoce du cancer du sein.«La question du pronostic vital de ces femmes est posée quand en plus il a été mis en évidence que plus de 80% des femmes enquêtées au niveau du CAC de Batna sont à un stade avancé au moment de leur traitement», est-il encore mentionné. L’estimation des délais fait apparaître un accès aux diagnostics et aux soins à plusieurs vitesses.

«Pour au moins 25% des femmes enquêtées, les délais sont au moins 10 à 20 fois plus longs que d’autres. Il y a là une inégalité d’accès aux diagnostics et aux soins». Selon le registre du cancer de Sétif, le taux de survie à 5 ans es de 39%. Un taux très bas comparativement à celui de l’Europe qui dépasse 80%. «61% des femmes cancéreuses décèdent durant les 5 années suivant le diagnostic».Et aux rédacteurs de l’étude de conclure : «Ce taux de survie est le reflet tragique des conditions de prise en charge qui prévaut dans nos structures de santé. C’est une double tragédie que vit la femme atteinte du cancer du sein : sa maladie ainsi que les inqualifiables conditions de prise en charge de sa maladie.»