Selon une étude à petite échelle effectuée par le ministère de la Santé, les Algériens commencent leur vie sexuelle à un âge très jeune (16 ans pour les garçons et 17 ans pour les filles). Ce qui les expose à un grand risque de contraction du VIH. Une autre enquête révèle que seulement 6,8% de jeunes adolescentes (15-19 ans) maîtrisent l’information correcte sur le VIH/sida.

J ’ai décidé de me dépister pour en avoir le cœur net.» Le jeune homme, vingt ans à peine, était de passage hier matin par la place Ferhat Boussad (ex-Messonnier), quand il a remarqué un stand de dépistage et d’information au VIH ouvert au public, à J-1 de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. «J’y pense depuis des semaines, le fait qu’ils soient à disposition ce matin m’a encouragé à franchir le pas.»

Il pense avoir eu un comportement à risque. Connaissait-il les risques liés à la contraction du VIH ? «Vaguement, je réalise à peine.» Il n’en dira pas plus. Près de lui, trois jeunes lycéennes, également de passage, acceptent de jouer le jeu du dépistage, encadré par les jeunes bénévoles des associations Hayet des personnes vivant avec le VIH et Aids Algérie, organisateurs de cette campagne de dépistage et de sensibilisation.

«Nous n’avons eu aucun comportement à risque, mais il a réussi à nous convaincre», s’exclame l’une d’elles, en montrant du doigt un jeune bénévole en tee shirt rouge à l’effigie de l’association. «On nous a déjà parlé de sida au lycée, on sait comment le virus se transmet», répond la jeune fille, sourire en coin. Ces jeunes filles semblent appartenir aux 6,8% de jeunes adolescentes (15-19 ans) qui maîtrisent l’information correcte sur le VIH/sida. Qu’en est-il des 93,2 % restants ?

Une vie sexuelle précoce

Aujourd’hui, beaucoup de jeunes entendent parler de cette maladie, mais ils sont loin de maîtriser les modes de transmission. Et pour cause, le VIH reste un sujet tabou. La société préférant se répéter que les Algériens conservateurs et musulmans ne peuvent être réellement touchés par ce fléau.

Le sida ne peut être que «le triste lot» des gens de mauvaises mœurs — prostituées, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et usagers de drogues. Un déni dangereux, puisqu’il permet au VIH de se propager silencieusement, notamment chez les jeunes, population la plus touchée parce que plus active sexuellement. Selon une étude à petite échelle, effectuée par le ministère de la Santé, les Algériens commencent leur vie sexuelle très jeunes : 16 ans pour les garçons et 17 ans pour les filles…

Ce qui les expose à un grand risque de contraction du VIH. «Nous effectuons souvent des visites de sensibilisation au sein d’établissements scolaires (collèges et lycées) et les échanges que nous avons avec les élèves révèlent clairement que les jeunes Algériens ont une vie sexuelle précoce. Pourtant, quand nous abordons les questions de prévention, notamment l’utilisation de préservatifs, nous faisons face à la résistance de directeurs d’école qui n’apprécient pas que l’on fasse de l’éducation sexuelle», révèle Lahouel Nawel, présidente de l’association Hayet.

Les campagnes de sensibilisation au VIH se multiplient ces dernières années. Mais leur impact sur les jeunes reste discutable, à en croire les chiffres des études menées sur les jeunes adolescentes algériennes. Pour le professeur Amrane, spécialiste en maladies infectieuses au CHU El Kettar, la question est complexe.

«Les jeunes connaissent parfois les risques et savent comment s’en prémunir, pourtant dans l’instant où a lieu le comportement à risque, la pulsion, l’affect prennent le dessus sur le risque.» Et d’ajouter : «C’est une affaire sociétale. Il faut évaluer les campagnes et leur impact et inviter des sociologues et des anthropologues à faire des études sérieuses sur la question.»

Le déni social

Pour faire face au déni social qui empêche une sensibilisation efficace, Othmane Bourouba, président de l’association Aids Algérie de lutte contre le sida, estime qu’il reste «beaucoup à faire pour toucher les jeunes avec un discours adapté». Mais il nuance : «Globalement, les campagnes menées jusque-là ont eu un impact positif, preuve en est les questions qu’on ose aborder aujourd’hui étaient impensables et beaucoup plus taboues il y a 20 ans. Il y a une ouverture d’esprit qui s’est opérée.» Il met le doigt sur la possibilité qu’ont les jeunes d’appliquer les mesures préventives : «La question de la disponibilité des moyens de protection se pose et cela dépend de tout un mouvement sociétal.»

En attendant que le déni cesse, bien que sa prévalence inférieure à 0,1% reste relativement faible en Algérie, 500 nouveaux cas sont déclarés, en moyenne, chaque année. Depuis l’apparition du VIH/sida en 1985, plus de 1700 malades déclarés et 8600 séropositifs ont été recensés. Mais les associations estiment que ces chiffres sont loin de refléter la réalité et évoquent près de 30 000 personnes atteintes.