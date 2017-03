Les 10 principales causes de mortalité dans le monde

Réagissez

Les cardiopathies ischémiques, les AVC, ainsi que les infections des voies respiratoires se classent parmi les trois causes de mortalité dans le monde, responsables de 15 millions de décès au total en 2015, selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Sur les 56,4 millions de décès survenus dans le monde en 2015, plus de la moitié (54%) est due principalement à 10 causes.

Les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux sont les principales causes de mortalité dans le monde. Les bronchopneumopathies obstructives chroniques ont fait 3,2 millions de morts en 2015, tandis que les cancers pulmonaires (avec ceux de la trachée et des bronches) ont provoqué 1,7 million de décès. Le diabète a tué 1,6 million de personnes en 2015, contre moins d’un million en 2000. Les morts dues à la démence ont plus que doublé entre 2000 et 2015, ce qui en fait la septième cause de mortalité dans le monde en 2015. Les infections des voies respiratoires inférieures sont la maladie transmissible la plus mortelle, à l’origine de 3,2 millions de décès dans le monde en 2015, relève le rapport de l’OMS.

Le taux de mortalité imputable aux affections diarrhéiques a été presque divisé par deux entre 2000 et 2015, ce qui représente tout de même 1,4 million de décès en 2015. De même, la tuberculose a fait moins de morts au cours de la même période, mais elle demeure dans les 10 principales causes avec 1,4 million de morts. Le VIH/sida ne fait plus partie des principales causes de mortalité : il a provoqué 1,1 million de décès en 2015 contre 1,5 million en 2000. Les accidents de la route ont fait 1,3 million de morts en 2015, de sexe masculin pour environ les trois quarts (76%), selon le même rapport.