«Le vaccin antipneumococique a donné des résultats spectaculaires»

Réagissez

Le taux de vaccination doit avoisiner les 90% pour maintenir la protection.

Professeur Cohen signale que les maladies infectieuses sont la cause majeure de mortalité et de séquelles chez les enfants. La vaccination contre le pneumococique vient s’ajouter aux autres vaccins qui existaient déjà dans le carnet vaccinal. Ce nouveau vaccin, qui arrive depuis une année en Algérie et en 2010 au Maroc, a fait ses preuves dans d’autres pays d'Europe et aux Etats-Unis. Il est établi que le pneumocoque est un redoutable germe qui donne la méningite et des séquelles irréversibles. Nous avons aujourd’hui des résultats spectaculaires depuis l’ introduction du vaccin antipneumococique dans les années 2000 aux Etats-Unis, et avec ce recul de dix-sept ans pour l’Amérique et de dix ans pour l’Europe, on a constaté une réduction de ces maladies dangereuses (méningite, septicémie, otite, etc.) et surtout une réduction de la résistance aux antibiotiques.

Il permet de réduire de 50% les méningites à pneumocoque et la fréquence des maladies bénignes, comme l’otite. Ce vaccin est très bien toléré et il est efficace. Comme il permet aussi, en vaccinant les enfants de moins de deux ans, de protéger les personnes âgées de 60 ans et plus et de réduire la mortalité. Une protection que l’on peut maintenir dans le temps si le taux de couverture vaccinale avoisine les 90 à 95%. Ce qui permet une forte baisse des pneumocoques, bien que l'on assiste après la vaccination à un remplacement des sérotypes par de moins virulents et qui répondent aux antibiotiques. D’où l’intérêt de la surveillance de ces pathologies à pneumocoques.