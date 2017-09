Réagissez

Les maladies cardio-vasculaires sont les causes principales de la mortalité chez les patients diabétiques de type 2. La relation entre le diabète de type 2 et les maladies cardio-vasculaires inquiète aujourd’hui les spécialistes et devient une priorité dans la prise en charge des patients.

Dans le monde plus de 400 millions de personnes sont atteintes de diabète, ce qui correspond à la moitié de la population d’Europe. Le diabète de type 2 est étroitement lié aux maladies cardio-vasculaires. Les patients sont sujets à deux, voire six fois plus de risques de mortalité liée aux maladies cardio-vasculaires. Dans certains pays, les maladies cardio-vasculaires causent 50% des décès liés au diabète. Améliorer les taux de glycémie dans le sang et prévenir les événements cardio-vasculaires chez les personnes diabétiques est désormais le challenge porté par les recommandations internationales.

Les moyens thérapeutiques s`offrent aujourd’hui aux praticiens pour assurer une prise en charge optimale avec une meilleure qualité de vie. De nouvelles molécules font leur apparition pour justement accompagner ces patients tout en leur permettant une meilleure espérance de vie avec moins de complications. Il y a quelques années, l’objectif recherché chez un patient diabétique était la réduction du taux de sucre dans le sang. Aujourd’hui, l’attention est plutôt, en plus de l’équilibre de la glycémie, orientée vers la lutte contre les facteurs de risques favorisant justement ces complications (glycémie non contrôlée, pression artérielle élevée, taux des lipides dans le sang, surpoids, etc. De nombreux patients diabétiques de type 2 présentent un risque de maladie cardio-vasculaire.

Les spécialistes réunis au 53e congrès annuel de l’Association européenne de l’étude du diabète (EASD) à Lisbonne, au Portugal, du 11 au 15 septembre dernier, a regroupé 40 000 participants venus des quatre coins du monde dont d’éminents spécialistes en diabétologie, en endocrinologie, médecine interne, cardiologues, dont des médecins algériens. Aujourd’hui, la prise en charge du diabète de type 2 est centrée sur le patient. Une approche qui prend en compte la personne dans sa globalité, prônent les spécialistes. On ne traite pas seulement l’hyperglycémie mais la personne. Les médecins sont unanimes à dire que «l’intensification du traitement dans le traitement du diabète de type 2, en passant de la première ligne à la deuxième ligne, est désormais décidée non pas en fonction de l’efficacité du traitement sur la glycémie mais en fonction des différents mécanismes d’action pour prévenir les complications, notamment les facteurs de risques liés aux maladies cardio-vasculaires».

La majorité des études présentées lors de ce congrès européen annuel convergent justement vers cette approche avec de nouvelles thérapeutiques pour une meilleure gestion de la maladie et la lutte contre les facteurs de risques des maladies cardio-vasculaires. Sur la base de ces études dont Leader, Devote et autres, certaines molécules ont désormais le label européen. «Victoza® devient le seul analogue du Glucagon-Like Peptide-1 humain (GLP-1) pour lequel la prévention des événements cardio-vasculaires est incluse dans le label européen, à l’exemple de Victoza (Liraglutide) Danois Novo Nordisk. La Commission européenne a approuvé une mise à jour du label (résumé des caractéristiques du produit) pour refléter sa capacité à améliorer la glycémie et les événements cardio-vasculaires en tant que parties intégrantes du traitement du diabète de type 2.

La molécule est largement indiquée dans le traitement des adultes atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlés, en complément du régime alimentaire et de l’exercice physique. Par ailleurs, Victoza® est le seul agoniste des récepteurs du GLP 1 dont l’efficacité dans la prévention des événements CV ait été prouvée chez les personnes atteintes d’un diabète de type 2 et à risque élevé. Dans une présentation des résultats de l’étude Leader sur les maladies cardio-vasculaires, le Dr Neil Poulter, du Royaume-Uni, a mis l’accent sur les bénéfices de cette molécule sur la prévention des maladies cardio-vasculaires.

«Ce résultat était principalement attribuable à une réduction significative de 22 % des décès d’origine cardio-vasculaire», a-t-il indiqué, et de rappeler que Leader était un essai multicentrique, international, randomisé, en double aveugle, contrôlé versus placebo, visant à évaluer les effets à long terme (3,5 à 5 ans) de Victoza® (liraglutide) par rapport au placebo, en complément d’une prise en charge standard chez les personnes atteintes d’un diabète de type 2 et présentant un risque élevé d’événements cardio-vasculaires . Le traitement standard comprenait des modifications du mode de vie, des traitements hypoglycémiants et des médicaments pour le traitement des pathologies cardio-vasculaires .

L’étude a impliqué 9340 patients diabétiques de type 2, originaires de 32 pays. Le critère composite principal était la survenue d’un premier événement cardio-vasculaire comprenant l’un des événements suivants : décès d’origine cardio-vasculaire, infarctus du myocarde non fatal ou accident vasculaire cérébral non fatal. «Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les personnes vivant avec un diabète de type 2 car la maladie cardio-vasculaire est la première cause de décès chez ces patients.

Avec la mise à jour du label de Victoza®, les professionnels de santé peuvent se tourner vers une option thérapeutique bien établie qui aidera leurs patients à conserver un contrôle glycémique tout en prévenant également les événements cardio-vasculaires chez les personnes atteintes d’un diabète de type 2 et à risque cardio-vasculaire élevé», se félicitent les médecins algériens présents au congrès, qui regrettent que de nouvelles molécules ayant fait leur apparition en Europe depuis des années, ne soient pas encore enregistrées en Algérie. «Regardez cette panoplie de produits qui font des miracles et qui sont inexistants en Algérie.

Des antidiabétiques performants, aux insulines modernes en passant par les pompes. Dans certains pays, 70% de la population diabétique de type 1, notamment les enfants, sont mis sous pompes», relève un diabétologue. Par ailleurs, l’hypoglycémie sévère, considérée comme un des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires et donc de mortalité, est aujourd’hui prise en compte sérieusement.

Les résultats de l’étude Devote ont montré que les diabétiques de type 2 qui connaissent une hypoglycémie sévère (épisodes hypoglycémiques) sont exposés à un risque de mortalité plus élevé. Le risque était quatre fois plus élevé 15 jours après un événement, et deux fois et demi plus élevé à tout moment après un épisode d’hypoglycémie sévère.

Les résultats ont également montré que les fluctuations quotidiennes des taux de glycémie chez les diabétiques de type 2 sont associées à un risque de mortalité supérieur. Le Dr Bernard Zinman, de l’Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum de l’hôpital Mount Sinai de l’Université de Toronto au Canada et membre du Comité de pilotage de Devote, a indiqué que ces résultats soulignent l’importance de maintenir une faible variabilité des taux de glycémie, et de réduire le risque d’hypoglycémie sévère lors de la prise en charge des diabétiques de type 2. «Dans l’essai Devote, Tresiba® (insuline degludec) réduisait la fréquence de l’hypoglycémie sévère de 40 % et la fréquence de l’hypoglycémie nocturne sévère de 53 %par rapport à l’insuline glargine U100 chez les diabétiques de type 2. Des réductions similaires ont été observées dans l’essai Switch 2 avec une baisse de la fréquence de l’hypoglycémie nocturne sévère de 51 % sur la période de traitement complète de l’essai et une réduction de 42 % de la fréquence de l’hypoglycémie nocturne par rapport à l’insuline glargine U100 chez les diabétiques de type 2», a-t-il précisé.

Sur le plan de la pression artérielle, qui constitue également un des facteurs de risque des maladies cardio-vasculaires, Novo Nordisk a présenté également les résultats d’une nouvelle analyse avec la combinaison de deux produits, Victoza (Liraglutide) avec l’insuline dégludec, qui réduit de manière significative certains facteurs associés au risque accru de maladies cardio-vasculaires (MCV), en comparaison avec l’insuline basale. «Les personnes atteintes de diabète de type 2 présentent un risque plus élevé d’infarctus du myocarde ou d’AVC en comparaison avec la population générale. La réduction de ce risque devrait être un objectif du traitement», explique le professeur Tina Vilsbøll, Steno Diabetes Center Copenhague, Danemark et Centre de recherche sur le diabète, Gentofte Hospital, Copenhague, Danemark. «Je suis ravie de constater les effets bénéfiques dy Xultophy® sur les marqueurs de risque cardio-vasculaire», a-t-il ajouté.