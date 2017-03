Le thème de la journée mondiale de la santé 2017 lui est consacré

Réagissez

La Journée mondiale de la santé, célébrée chaque année le 7 avril pour marquer l’anniversaire de la création de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), offre une occasion unique de mobiliser l’action autour d’un thème de santé spécifique qui concerne le monde entier.

A l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2017, le thème de la campagne est la dépression. La dépression touche les personnes de tous les âges, de tous les horizons et de tous les pays. Elle provoque une détresse morale et a une incidence sur l’aptitude des personnes à effectuer les tâches de la vie quotidienne, avec parfois des conséquences désastreuses sur les relations avec la famille et les amis et sur l’aptitude des personnes touchées à gagner leur vie. Dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide, lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans. Toutefois, il est possible de prévenir et de traiter la dépression, note l’OMS, mieux la comprendre ; connaître les moyens de la prévenir et de la guérir permettra de réduire la stigmatisation associée à cette maladie et d’encourager davantage de personnes à demander de l’aide. L’objectif de cette campagne, d’une durée d’un an à compter du 10 octobre 2016, Journée mondiale de la santé mentale, est de faire en sorte que davantage de personnes souffrant de dépression dans le monde entier demandent et bénéficient d’une aide pour mieux être informé au sujet de la dépression, de ses causes, de ses conséquences possibles, y compris le suicide, et des services d’aide disponibles en matière de prévention et de traitement.