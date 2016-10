Réagissez

La chaîne a mobilisé tous ses moyens durant ce mois...

L’association El Amel d’aide aux personnes atteintes de cancer a encore une fois gagné son pari.

Octobre Rose, mois pour la sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein, a été riche en activités en vue de sensibiliser et d’informer pour mieux lutter contre cette pathologie qui touche 10 000 femmes chaque année en Algérie, un chiffre appelé à augmenter pour atteindre les 18 000 cas par an d’ici 2025, selon le réseau national des registres du cancer.

Des journées scientifiques d’information et de débats sur la pathologie et toute sa complexité ont eu lieu dans le but de mieux sensibiliser la société civile sur ce mal en progression et que l’on peut combattre une fois dépisté. Un programme réalisé à la lettre grâce à une forte mobilisation des membres de l’association et les médias. De nombreuses émissions et reportages télévisuels et radiophoniques ont été consacrés au cancer du sein, son diagnostic et sa prise en charge durant tout ce mois.

Les équipes médicales, des chirurgiens, des radiologues et sénélogues sont intervenus pour expliquer l’intérêt du dépistage précoce du cancer du sein et l’impact que cela pourrait avoir sur la prise en charge et le traitement. Des témoignages de patientes appelant les femmes à se faire dépister étaient également nombreux. «Les chances de guérison sont importantes lorsque la maladie est diagnostiqué précocement», ont été unanimes à souligner tous les intervenants. Ce qui d’ailleurs a été rappelé à la cérémonie de clôture de ce mois d’octobre Rose, où quatre journalistes de l’Entv ainsi que les équipes médicales ont été honorés pour tout le travail effectué dans la lutte contre le cancer.

«Cette chaîne de télévision a mobilisé tous ses moyens et a participé activement à la sensibilisation du public durant tout ce mois par la diffusion régulière de spots publicitaires avec une moyenne de sept passages par jour. Comme elle a également maintenu le logo du mois d’octobre (ruban rose) à l’écran durant trois jours. Comme à l’accoutumée, chaque année le Ruban Rose revient à celle ou celui qui a contribué grandement à la lutte contre le cancer. C’est un encouragement et un remerciement à la fois pour le dévouement de cette chaîne à notre cause, à savoir la lutte contre le cancer d’une manière générale et contre le cancer du sein en particulier», a souligné la secrétaire générale de l’association, Mme Kettab. Le Ruban Rose a d’ailleurs été décerné cette année à l’Entv.

Pour Mme Hamida Kettab, il y a aujourd’hui une prise de conscience au sein de la société par rapport à ce mal qui ronge des milliers de femmes algériennes. «Nos activités sont justement axées sur ces femmes que nous voulons approcher. Les campagnes de dépistage dans les zones rurales menées depuis 2014 ont donné leurs fruits et nous sommes contents d’avoir réussi à inciter les femmes à se faire dépister d’elles-mêmes», a-t-elle souligné et de rappeler tout le périple parcouru par le mammobile et les équipes médicales durant cette période :

«L’opération a concerné douze wilayas de l’Est, de l’Ouest et du Sud, où 4000 femmes ont été dépistées et 24 cancers du sein diagnostiqués et pris en charge. Les patientes ont été accompagnées dans toutes les étapes du diagnostic jusqu’au traitement. Les équipes médicales (sénélogues, radiologues, et anatomo-pathologistes ont également assuré des formations pour les équipes locales. Notre objectif est justement de permettre un accès aux soins dans ces zones enclavées afin que les femmes soient motivées et sensibilisées pour le dépistage qui permettra la réduction de l’incidence de cette maladie et de la mortalité.»

Une opération qui sera renouvelée dès ce mois de novembre, a précisé Mme Kettab. Un contrat de partenariat a été signé lors de cette cérémonie de clôture du mois d’Octobre Rose avec les laboratoires Roche pour le dépistage du cancer du sein dans 15 wilayas du pays, dont El oued, Ouargla, Tissemsilt, Tipasa et Bordj Bou Arréridj. L’objectif de l’association est d’atteindre les 6000 femmes pour un dépistage individuel. Ce qui constitue pour le moment, selon Mme Kettab, une solution à court terme pour l’accès aux soins pour ces femmes des zones enclavées, en attendant la mise en place de la stratégie nationale du dépistage de masse. Une feuille de route sera ainsi mise en place par le groupe de travail installé dans le cadre du Plan cancer 2015-2019.