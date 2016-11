Réagissez

Issu de l’école algérienne, Réda Souilamas est devenu un professeur de médecine de renom.

A Alger depuis jeudi, le docteur a organisé une conférence internationale les 18 et 19 novembre, intitulée «Innovation Conférence In Thoracic Diseases», en présence de spécialistes, dont deux chirurgiens algériens versés dans la chirurgie thoracique. Parallèlement, M. Souilamas mettra ses connaissances à la disposition de ses pairs afin de les aider à développer la chirurgie vidéo-assistée et mini-invasive. Par ailleurs, le docteur Reda devrait être à Oran les 21 et 22 novembre pour une conférence, à l’invitation du professeur Boubekeur Mohamed du CHU d’Oran.

Enfin, profitant de son séjour en Algérie, M. Souilamas rendra visite à sa famille, qui réside à Cherchell, avant de repartir samedi prochain. Pour rappel, le professeur Souilmas a exercé à l’hôpital parisien Pompidou, avant de démissionner en 2013. Il a été nommé professeur chef du service des transplantations pulmonaires à l’hôpital Erasme, université libre de Bruxelles, poste qu’il a quitté en 2014, après son recrutement par les Américains, pour avoir le département de chirurgie thoracique à la Cleveland Clinic d’Abu Dhabi, qui est un nouvel hôpital de très haut standing et c’est le premier hôpital nord-américain situé en dehors des Etats-Unis, où la Cleveland Clinic Foundation, située dans l’Ohio, est la plus grande institution hospitalière du monde employant près de 45 000 personnes.