Le prix Nobel attribué au Japonais Yoshinori Ohsumi

Le prix Nobel de médecine a été attribué, hier, au Japonais Yoshinori Ohsumi pour son apport dans la compréhension du renouvellement des cellules. Il est le 25e Japonais à obtenir un prix Nobel et le quatrième en médecine, selon les médias nippons. M. Ohsumi, 71 ans, a fait l'essentiel de sa carrière de biologiste à l'université de Tokyo.

Il y a mené des expériences sur le processus de l'autophagie qui ont donné des clés essentielles à la connaissance du vieillissement et de la réponse du corps à la faim et aux infections. Le processus autophagique est impliqué dans plusieurs affections, comme le cancer et les maladies neurologiques. Ce champ de recherche «n'attirait pas beaucoup l'attention par le passé, mais maintenant nous sommes à une époque où il y a un accent plus fort là-dessus», avait-il déclaré sur la chaîne publique NHK.

Né peu avant la fin de la guerre dans la ville de Fukuoka, sur l'île méridionale de Kyushu, où son père enseignait l'ingénierie, M. Ohsumi grandit dans un milieu universitaire. Avant de rejoindre l'université de Tokyo, il avait un poste postdoctoral à l'université Rockefeller de New York.