Le Pr Immesouadene Zohra élue à l’Académie française de chirurgie

Réagissez

Après les professeurs Messaoud Zitouni, chargé de l’évaluation et du suivi du plan national anticancer, et Fethi Merad Boudia, chef du service de chirurgie au CHU de Bab El Oued, élus à l’Académie française de chirurgie, en 2016, le Pr Immesaoudene Zohra, chef de service de la clinique chirurgicale A à l’hôpital Mustapha Bacha vient d’être admise à la même institution.

La cérémonie solennelle a eu lieu le 11 janvier à l’université Paris Descartes, à Paris. Une nomination qui vient récompenser un travail de longue haleine réussi «grâce aux efforts de toute une équipe», nous confie le Pr Immesaoudene. «Mon élection en qualité de membre à l’Académie française de chirurgie porte sur un travail que j’ai présenté le 9 décembre 2015, intitulé ‘‘Troubles fonctionnels sévères après œsophagoplastie colique pour sténose caustique : traitement et prévention’’.

l’Assemblée générale de l’Académie française de chirurgie a procédé, le 13 avril 2016, à mon élection en qualité de membre. Un travail que je dédie au Pr Brahim Touchène au souvenir de sa modestie, sa générosité et de l’immense contribution qu’il a apportée à ma formation et j’exprime toute la reconnaissance au Pr Amar Hammad qui a parrainé ma candidature», a-t-elle déclaré. Et de signaler que c’est aussi un honneur pour toute l’Algérie et pour le système de santé algérien où «j’ai effectué l’intégralité de ma carrière ainsi que le CHU Mustapha, où j’ai eu l’honneur d’exercer, tout autant qu’elle honore l’université algérienne, dont je suis le pur produit».

Le Pr Immesouadene a tenu également à exprimer sa gratitude et à rendre hommage à ses «valeureux maîtres le Pr Messaoud Zitouni, le Pr Said Bouhelassa et le Pr Mustapha Maaoui, qui m’ont encadré et resteront mes modèles et mes références sans oublier mes collègues le Pr Amar Tbaibia le Pr Toufik Iaiche Achour que je remercie pour leur fructueuse collaboration». Enfin, à ma famille, un grand merci et une infinie reconnaissance pour son soutien qui ne s’est jamais démenti. «Chaque pas que je fais, je le dédie à la mémoire de mon père qui a été pour moi tout, au long de sa vie, un accompagnateur attentif, qui a veillé à m’orienter vers le meilleur, je le dédie également à la mémoire du professeur Brahim.» Un autre chirurgien algérien, le Pr Lamara Abdelhak de Constantine a été également élu. A noter que l’Académie française de chirurgie a pour but d’évaluer le développement des aspects techniques de l’art chirurgical et de leurs changements, de définir les bonnes pratiques chirurgicales, référence de recommandations, stratégies et le contrôle des conditions de l’exercice spécifique de la chirurgie.