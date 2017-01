Le pic de l’épidémie attendu dans les prochaines semaines

Réagissez

La vaccination constitue une meilleure prévention

Le virus A (H3N2), qui circule actuellement en Algérie, est le même que celui identifié en Europe.

L’épidémie de grippe risque de connaître un pic important dans les prochaines semaines, au début du mois de février, en raison de la virulence du virus A (H3N2), qui circule actuellement en Algérie. Ce virus continue de faire des victimes en France et a déjà touché plus d’un million de personnes.

Les spécialistes affirment que, cette année, la grippe a sévi de manière plus sévère que les années précédentes. «C’est une forme connue pour sa virulence, la plus agressive vis-à-vis des personnes âgées et des enfants», ont-ils indiqué. L’Algérie risque de connaître les affres de ce virus, si les mesures de prévention nécessaires ne sont pas prises, dont la vaccination, qui est toujours en cours, et le respect des conditions d’hygiène.

Le ministère de la Santé de la population et de la Réforme hospitalière vient tout juste de réactiver le dispositif spécifique aux menaces pandémiques, vu l’épidémie de grippe saisonnière qui sévit en Europe avec un nombre élevé de décès. Le directeur de la communication au ministère de la Santé, Selim Belkessam, que nous avons contacté, affirme que les services de référence, avec des lits dédiés, ont été mis en place et sont prêts à recevoir des cas sévères de grippe confirmés par le laboratoire national de référence de la grippe de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA).

«Ces services de référence, avec des lits dédiés notamment aux cas de pneumologie, d’infectiologie et des services de réanimation dans les CHU accueilleront les cas de grippe pour une prise en charge et les prélèvement systématiques seront faits lorsque cela est nécessaire, sachant que la grippe tue une certaine catégorie de malades, à savoir les personnes âgées atteintes de maladies chroniques et les enfants en bas âge, pour qui la vaccination est recommandée», a-t-il indiqué, en rappelant les principales mesures de prévention, en premier lieu la vaccination, qui est toujours en cours et le respect des conditions d’hygiène, en l’occurrence le lavage des mains. Pour plus de sensibilisation, le directeur de la communication au ministère de la Santé a souligné que des spots télévisuels et radiophoniques sont actuellement relancés, avec des émissions-débat sur le sujet pour une meilleure sensibilisation sur l’intérêt de la vaccination qui se fait durant toute la période hivernale.

«Les épidémies de grippe saisonnière, apparaissent entre les mois d’octobre et d’avril, dans tout l’hémisphère Nord, notamment en Algérie, qui a enregistré l’année dernière 32 décès», a-t-il rappelé. Et d’ajouter que la surveillance de la propagation du virus, assurée par le laboratoire de référence à l’IPA, est importante pour une éventuelle mutation des souches.