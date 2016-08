Le ministère de la Santé met en place un plan d'urgence

Réagissez

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a mis en place un plan d'urgence visant à réduire la mortalité maternelle qui reste «élevée» en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics dans ce domaine.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Mesbah Smaïl, a indiqué que ce plan tend à réduire la mortalité pour atteindre 50 cas pour 100 000 naissances vivantes d'ici à 2019 contre 60,3 pour 100 000 actuellement. Il a précisé que les autorités publiques «consentent des efforts colossaux à travers ce plan qui vise à réduire le taux de mortalité maternelle (TMM)», soulignant qu'«en dépit des investissements consacrés au secteur de la santé et en matière d'amélioration des conditions de vie du citoyen, le taux de mortalité maternelle reste élevé en comparaison avec les pays à développement similaire.»

Par ailleurs, le plan national de réduction accélérée de la mortalité maternelle se fixe cinq objectifs principaux accompagnés de 20 mesures. Il s'agit en l'occurrence du renforcement de la planification familiale qui sera assortie de tous les moyens nécessaires pour la réussite du plan en question et l'amélioration de la qualité des soins durant la grossesse, l'accouchement et le post-partum. A travers ce plan, le ministère de la Santé ambitionne d'atteindre chaque acteur dans le but de réduire les inégalités et de renforcer la participation des femmes, des familles et des soignants de la santé publique afin de réaliser les résultats escomptés.

Le cinquième objectif consiste, quant à lui, à améliorer la gouvernance de la lutte contre la mortalité maternelle par l'évaluation des actions, la mobilisation sociale et le renforcement de la communication. Et en vue de garantir le succès de ce plan, ces objectifs sont accompagnés de 20 mesures axées principalement autour des services offerts en matière de procréation et de planification familiale en direction des femmes jeunes, des grandes multipares et des femmes à risque d'intervalle inter génésique court.