Laghouat : Le CHU sera livré en 2017

Le projet de Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Laghouat, qui traîne depuis deux années déjà, sera achevé et entrera probablement en fonction au début de l’année 2017.

«Les travaux enregistrent un avancement satisfaisant, notamment concernant l’équipement, l’installation de la climatisation, les finitions, les accessoires d’accompagnement et le matériel médical», a déclaré à El Watan le professeur Benbertal Djamel, recteur de l’université de Laghouat. Ce nouvel hôpital a été renforcé par d’autres structures hospitalières, comme le centre anticancer et l’hôpital de Ksser Hiran d’une capacité de 120 lits et un hôpital psychiatrique. «Les praticiens de la santé de la wilaya attendent cette structure de santé afin de mettre fin au transfert des malades vers les grands centres hospitaliers», affirme notre interlocuteur. Pour rappel, cette structure a été réalisée en parallèle avec l’ouverture d’une faculté de médecine à Laghouat lors de la saison universitaire 2014/2015. Cet espace scientifique, qui compte cette année 160 étudiants encadrés par 11 enseignants, ouvre à la fois des perspectives de poursuite d’études supérieures dans le domaine médical et promouvoir les prestations de santé dans la région.