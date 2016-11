Réagissez

La maladie pneumococcique fait des ravages chez les enfants. Cette infection générée par une bactérie redoutable peut être mortelle.

Peut-on prévenir cette maladie ? «La vaccination accompagnée d’une bonne stratégie de lutte contre l’antibiorésistance est la seule alternative pour lutter contre la maladie pneumococcique.» C’est ce qu’ont affirmé à l’unanimité les participants au sommet maghrébin dédié à la prévention de la maladie pneumococcique en pédiatrie organisé par Pfizer, les 11 et 12 novembre dernier à Athènes (Grèce). Des universitaires, des scientifiques et des pédiatres, exerçant dans les secteur privé et hospitalier en Tunisie, au Maroc et en Algérie, ont pris part à ce sommet, au même titre que d’autres invités venus de Turquie, du Liban et de France.

Ce sommet a permis de présenter des études épidémiologiques les plus récentes menées au Maroc, Tunisie et en Algérie et dans d’autres pays et surtout d’en faire une synthèse.

C’est le cas notamment du Pr Nadjia Ramdani-Bouguessa, ancienne chef de service de microbiologie au CHU Mustapha Bacha (Alger), qui exerce actuellement dans un laboratoire d’analyses médicales à Baraki, qui a présenté une compilation d’études sur l’épidémiologie des sérotypes de Streptococcus pneumoniae et sur la résistance aux antibiotiques au Maghreb.

Des études de terrain qui ont permis d’affiner la stratégie de prévention. La rencontre a été aussi une occasion pour le partage de données recueillies tant au sein des laboratoires que par les cliniciens privés et hospitaliers au Maghreb et à travers le monde. «Les maladies pneumococciques sont très diverses. Certaines génèrent des pneumonies ou encore des otites sévères. D’autres induisent des méningites qui sont foudroyantes en quelques heures», relate le Pr Robert Cohen, de l’université Paris-Est Créteil et pédiatre-infectiologue au CHI Créteil.

Il est également membre de l’Agence française du médicament et des produits de santé et membre de la commission française d’autorisation de mise sur le marché (AMM). Tour à tour, les Prs Chawki Ahmed Keddache de l’université d’Alger et du CHU de Blida, Mohamed Tahar Sfar et Mohammed Bouskraoui, des facultés de médecine, respectivement de Monastir (Tunisie) et de Marrakech, ont souligné que «les études menées à travers le monde ont montré que le vaccin 13-valent (qui est la version la plus récente) réduit fortement les infections invasives à pneumocoque, la pneumonie et l’otite moyenne aiguë».

Les risques de contracter une maladie causée par l’une des 13 souches du pneumocoque ciblées par le vaccin sont considérablement accrus chez les enfants qui n’ont pas été vaccinés. Le Pr Dominique Gendrel, de l’université René Décartes Paris 5, qui exerce aussi à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris, a souligné l’importance de «la vaccination de l’enfant qui permet la protection de l’adulte».

Ce vaccin, conjugué à 13 valences, offre une immunité collective (dit effet troupeau dans le jargon scientifique) étant donné la diminution de bactéries en circulation. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’intégration en priorité des vaccins conjugués à 13 valences contre le pneumocoque dans les calendriers nationaux de vaccination infantile. Ainsi, pour une meilleure prévention, les experts estiment qu’«il existe des données probantes suffisantes pour fortement recommander l’utilisation du vaccin anti-pneumocoque chez les enfants». «Le vaccin 13 valent est le pilier de la prévention», conclut le Pr Nassima Achour, exerçant à la fois à l’université de Tizi Ouzou et au service infectieux du CHU de la même ville.